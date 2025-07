Giannantonio Manci, la cerimonia di commemorazione a Bolzano

Una frana si è abbattuta domenica sera 6 luglio poco dopo le 22 in val Senales, all'altezza di Ratisio vecchio, frazione di Monte Santa Caterina. Pietre e detriti si sono riversati sulla carreggiata. Due le auto coinvolte, non ci sarebbero feriti gravi ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare gli occupanti. La strada è chiusa al traffico. Oggi il sopralluogo dei geologi. IL VIDEO (vvff)