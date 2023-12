Giro di vite a Bolzano contro lo spaccio: sigilli a quattro bar

BOLZANO. I carabinieri della compagnia di Bolzano, rendendo esecutiva un'ordinanza firmata dall'assessora Johanna Ramoser, hanno apposto i sigilli ad alcuni locali bolzanini. Resteranno chiusi per ben tre mesi il bar Cristallo, a ponte Palermo, e il bar Biti, in via Garibaldi.

Provvedimenti pesanti perché i due locali, chiusi per lo stesso periodo di tempo lo scorso maggio su disposizione dell'assessora, sono recidivi.

Licenza sospesa per 15 giorni, invece, per il bar Mon Amour, in via delle Poste, e il bar Heidi, in via Renon. Le chiusure arrivano dopo gli accertamenti compiuti dagli stessi uomini dell' Arma che hanno confermato come i locali oggetto dei provvedimenti siano, da tempo, luoghi di abituale ritrovo di pregiudicati e zone di spaccio.

Accanto ai carabinieri, stamattina 22 dicembre, c'era anche la Polizia municipale.