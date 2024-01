Gite scolastiche, costi folli. «Molti docenti rinunciano» 

BOLZANO. Le gite scolastiche - programmate per la primavera - sono in crisi tra costi folli e professori riluttanti. Lo sostiene Marco Pugliese, segretario regionale Uil Scuola: «Molti docenti rinunciano perché la responsabilità legale è pesante e manca la diaria. Ricordo che per contratto nessun docente è obbligato a portare alunni o studenti in gita». Il sovrintendente Vincenzo Gullotta dice che i costi sono effettivamente aumentati, ma al momento le scuole non hanno segnalato particolari problemi.

Molti studenti, che già negli anni passati vi hanno dovuto rinunciare per il Covid, ora si trovano in difficoltà perché molte famiglie, non possono garantire a tutti i figli di parteciparvi.

Il sindacalista Uil sostiene che i docenti si sono stancati di andare gratis: «Non è prevista alcuna voce in più nello stipendio, anzi capita di dover anticipare i soldi. Occorrerebbe una diaria, almeno per pagare ’assicurazione, altrimenti sempre più colleghi si tireranno indietro». Pugliese parla della responsabilità legale h24 che si fa sempre più importante e sottolinea come i costi del viaggio si siano fatti spesso proibitivi, importanti i prezzi dei trasporti e del soggiorno. «Chiaro che così in molti rinunciano».

Tre punti fermi per il contratto.

Il sindacato della Uil Scuola fa sapere di essere pronto a sedersi al tavolo del rinnovo contrattuale senza rinunciare a tre capisaldi: Nessun aumento dell’orario di lavoro, razionalizzazione della burocrazia e bonus per i docenti da 500 euro. «Sono i punti - riprende Pugliese - che i colleghi ci chiedono con maggiore insistenza. Speriamo che la nuova legislatura possa portare una maggiore comprensione da parte della Provincia di questi tre asset imprescindibili». Intanto il segretario nazionale Giuseppe D’Aprile ha ribadito la correttezza nella scelta di non sottoscrivere il nuovo contratto.