Gli infermieri: «Nessun esodo dal Trentino all’Alto Adige» 

BOLZANO. Gli infermieri altoatesini non ci stanno: «Non risulta a nessuno di noi che ci sia in atto un esodo di colleghi dal Trentino all’Alto Adige. Non guadagniamo 3 mila euro al mese ed un neoassunto non parte mai da uno stipendio di 2.400 euro. Non intaschiamo 300 euro in più - sempre al mese - per il bilinguismo. Ed è un’utopia pensare che in provincia di Bolzano si lavori tre giorni la settimana con turni di 12 ore per poi riposare gli altri quattro».



Massimo Ribetto - segretario sindacato Nursing Up - dice che i colleghi altoatesini non hanno preso affatto bene certe dichiarazioni dei colleghi trentini uscite negli ultimi giorni sui mass media. Gli dà manforte Andreas Dorigoni dell’Asgb: «Nessun infermiere in Alto Adige con l’attestato di bilinguismo arriva a incassare 3 mila euro al mese. Non capisco perchè far circolare notizie scorrette che rischiamo di creare tensioni». Nelle ultime settimane la sanità in Trentino è in fermento. La Consulta provinciale per la salute, l'Ordine delle professioni infermieristiche e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri hanno lanciato un grido di allarme per la situazione lavorativa nella sanità, denunciando carichi di lavoro sempre più pesanti e demotivazione tra i professionisti, con rischi sempre maggiori per la qualità dell'assistenza e l'erogazione dei servizi ai cittadini. In un comunicato congiunto, le tre organizzazioni rilevano come, in seguito al Covid, i professionisti che lavorano in Sanità abbiano "maturato malessere, sfiducia, mancanza di entusiasmo, fino a vero e proprio 'burnout'", con uno "stato di malessere e il disagio tuttora presente e che si sta continuamente alimentando". Con gli infermieri trentini che nelle ultime settimane continuano a spiegare come l’Alto Adige, rispetto alla loro realtà, sia il migliore dei mondi possibili.



Ma per Nursing Up e Asgb si sono dette troppe falsità.



Ribetto è molto chiaro: «Prima di tutto occorre precisare che non risulta a nessuno che ci sia in corso un esodo di colleghi dal Trentino verso l’Alto Adige. Chi fa queste affermazioni evidentemente non sa di cosa parla. E c’è parecchio da ridire anche in merito alle cifre che vengono riportate. Non è vero che un infermiere neoassunto parta da uno stipendio netto di 2.400 euro al mese quando la paga iniziale è di circa 1.300 euro. Si arriva ai 2.400 dopo aver maturato dai 15 ai 20 anni di esperienza professionale e soprattutto grazie al meccanismo del plus orario, non del tutto scontato e automatico. Non corrisponde al vero - continua il sindacalista - l’affermazione secondo la quale lo stipendio sale di 300 euro al mese col patentino. Ricordo infatti che l’indennità attuale di bilinguismo per il B2 (ex patentino B) è di circa 70 euro. E occorre smentire la favola che in Alto Adige gli infermieri lavorano 12 ore al giorno tre giorni la settimana e ne stanno a casa altri quattro. Nel concreto l’opportunità di lavorare solamente tre giorni a settimana perché si fanno turni di dodici ore, si rivela un’utopia e questo perché il personale è ridotto al minimo in tutti i reparti e con le assenze che si possono verificare diventa molto difficile se non impossibile lavorare solo tre giorni su sette. Ultima cosa. La libera professione - conclude Ribetto - per l’infermiere non esiste (come per il medico) mentre esistono le prestazioni aggiuntive legate all’abbattimento delle liste di attesa e anche qui, bisogna vedere se nel servizio in cui si lavora sono previste». V.F.