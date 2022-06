Guerini a Bolzano: «Nuovi utilizzi per le aree militari dismesse, l’accordo è un modello»

Eravamo abituati a vederla su alti palcoscenici, ma anche sul ring, Elisabetta Canalis si è fatta rispettare. Eccome. La showgirl sarda ha combattuto alla “The Night of Kick and Punch” nella Reggia di Venaria Reale (Torino), per il suo esordio in un combattimento di kickboxing, disciplina alla quale si è da tempo dedicata, e ha vinto il suo incontro contro Rachele Muratori.