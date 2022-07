Guncina, si sospetta il dolo. Blaas: «Quattro roghi in pochi giorni sempre nella stessa zona»

BOLZANO. Potrebbe essere di origine dolosa il rogo, divampato in mattinata (oggi 19 luglio) sui pendii del Guncina a Bolzano. "Quattro roghi nel giro di pochi giorni, sempre nella stessa zona e la totale assenza di fattori naturali, come fulmini, non lasciano spazio a molte altre ipotesi". Così Florian Blaas, dell'ufficio foreste della Provincia di Bolzano.

A suffragare l’ipotesi di un’origine intenzionale dei roghi divampati in rapida sequenza erano stati, la scorsa settimana, lo stesso Blaas e il vicesindaco di Bolzano Luis Walcher. Lunedì 11 luglio due roghi nei pressi di Castel Flavon a distanza di poche ore, il 12 luglio sul Monte Tondo e sul Guncina.

Ma il 16 luglio fonti investigative avevano fatto sapere che dai sopralluoghi svolti dai carabinieri sul monte Tondo dopo il rogo boschivo, non erano emersi elementi a confermare l'ipotesi di una origine dolosa dell'incendio.

Per quanto riguarda il Guncina, i vigili del fuoco sono attualmente impegnati a spegnere gli ultimi focolai. Di notte resteranno comunque sul posto per un servizio di vigilanza.