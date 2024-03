I privati: «Tariffe inaccettabili. Stop a risonanze e cataratte» 

BOLZANO. L’avevano annunciato: «Se le nuove tariffe sono queste non stiamo nelle spese e ci vedremo costretti a rinunciare. I costi in Alto Adige sono superiori del 30-40% a quelli nazionali, impensabile dire di sì a certe condizioni». E adesso hanno fatto fronte comune.

La sanità privata convenzionata (cliniche e centri diagnostici) interessata a Radiologia e Oculistica ha firmato e inviato una lettera comune all’assessorato alla sanità per annunciare lo stop ai nuovi servizi dal primo aprile. A rischio dalle 28.000 alle 30.000 risonanze magnetiche oltre a circa 1.600 cataratte più 16.000 visite oculistiche circa).

I prìvati sperano nella sospensione dei tariffari

«Siamo tutti d'accordo - fanno sapere - il Dolomites Medical Center prima aveva detto che avrebbe firmato poi non ci risulta l’abbia fatto. Adesso vediamo come intende muoversi la Provincia anche perché il Ministero dovrebbe lasciare la possibilità a regioni e province autonome di sospendere i tariffari».

L’Ordine dei medici cerca una mediazione

L’Ordine dei medici cerca una mediazione ed ha convocato per il 9 aprile alle 17.30 un tavolo con le parti interessate per discutere di equo compenso e delle conseguenze che si rischiano col taglio delle tariffe per le prestazioni convenzionate e le possibili gravi ripercussioni sui professionisti e sulle liste di attesa.

Le liste d’attesa rischiano di allungarsi

Il tutto rischia - infatti - di tradursi in un incremento esponenziale delle liste d'attesa nel pubblico o, per chi potrà, in un esborso per analisi e servizi di specialistica ambulatoriale a pagamento.

Dal primo aprile in vigore le tariffe aggiornate

Il presidente Arno Kompatscher pochi giorni fa aveva annunciato la novità. «Il 1° aprile entrano in vigore in tutta Italia e anche in Alto Adige le tariffe aggiornate legate ai nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza), per esami, interventi e visite ambulatoriali, approvate lo scorso aprile dalla Conferenza Stato-Regioni dopo 6 anni di attesa. Non abbiamo margini di manovra, come del resto non ce l’hanno le altre regioni. Le dobbiamo applicare, strada facendo vedremo se e quali correttivi apportare. Ci aspetta un periodo di transizione di due-tre mesi che potrà essere complicato».

I privati non stanno nei costi: «Tagli di Roma eccessivi»

I privati non stanno nei costi provinciali. «Con un intervento di cataratta sceso sotto i mille euro e un taglio importate anche sulle risonanze magnetiche, ci vediamo costretti a rinunciare. Non ce la facciamo a sopportare ridimensionamenti eccessivi, anche a causa dell’inflazione che da noi è più alta rispetto al resto d’Italia. Stoppiamo anche le visite oculistiche. La Provincia ci consente - infatti - un intervento di cataratta ogni dieci visite».

Kompatscher: «Faremo di tutto per evitare ricadute negative»

Kompatscher aveva fatto fa sapere che l’assessore Hubert Messner nei giorni scorsi aveva incontrato i convenzionati per spiegare loro che la Provincia non ha margini di manovra e dovrà adottare il nomenclatore come le altre regioni.

«Immagino che ci potranno essere delle revisioni, anche a livello di Conferenza Stato-Regioni - ha detto Kompatscher - in base alle prime esperienze che ci saranno ed al monitoraggio che è previsto dal progetto. Faremo il possibile per escludere ricadute negative sulla popolazione».

Prenotazioni entro 180 giorni dalla prescrizione

La Provincia in una nota avverte la popolazione che per le prescrizioni emesse prima del 1° aprile, in base al "vecchio" nomenclatore tariffario, è previsto un periodo transitorio. «Rimangono valide fino al 28 settembre 2024; ciò significa che le prestazioni prescritte devono essere prenotate entro questa data. Anche per le prestazioni prescritte dopo il 1° aprile sul territorio nazionale vale il termine di 180 giorni dall'emissione per la prenotazione, altrimenti esse andranno a decadere». V.F.