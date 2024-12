I residenti di Aslago esasperati: «Botte e urla in una casa Ipes»

BOLZANO. Esiste un documento Excel firmato dagli inquilini residenti in sei diversi appartamenti di Aslago in cui vengono descritti, giorno per giorno, gli episodi di violenza e il caos che regna all’interno di una casa Ipes. Nell’appartamento in questione vivono un 19enne bolzanino, la compagna (sua coetanea), la loro figlia piccola e due pitbull. «È da marzo che non dormo più, ma non perché c’è una bimba che gioca ed una famiglia che cresce. Ma perché c'è violenza, consumo di droga e ho mezz’ora di audio registrati di litigate disumane e soprattutto maltrattamenti», spiega chi abita al piano di sopra. È un insegnante bolzanino, che manteniamo anonimo per motivi di privacy. Il documento di cui si accennava l’ha compilato lui prima di trasferirsi - esasperato - a casa del papà anziano.

L’apice è stato raggiunto pochi giorni prima di Natale. Dopo una lite furibonda, poco prima di mezzanotte, uno dei residenti ha chiamato gli uffici della Questura. «Sono intervenute due volanti - spiega l’insegnante - e hanno discusso per oltre un’ora con la coppia. Dal 19enne sono arrivate ammissioni allucinanti, con tono di sfida contro i poliziotti. Non avendolo colto in flagranza non hanno potuto portarlo via. ma hanno stilato una richiesta di indagini approfondite alla magistratura perché sopra di me c'è la vita di una minore di neanche due anni in balia di irresponsabili». Oltre ai rumori in piena notte, che non permettono ai vicini di dormire sonni tranquilli, sarebbero le frasi offensive e minatorie pronunciate dal ragazzo a destare preoccupazione. A maggio si erano fatti carico della questione i carabinieri, riportando la calma dopo l’ennesima lite.

Una situazione delicata, che ovviamente è a conoscenza dell’Ipes e della sua presidente, Francesca Tosolini. «Garantisco come sempre massimo impegno nei confronti dei più fragili e delle situazioni critiche, cercando le soluzioni che siano attuabili dall’istituto. Ipes - spiega Tosolini - interviene come amministratore di condominio con azioni di sfratto dove sussistono comportamenti contro il regolamento delle affittanze in base alla legge provinciale, ma in questi casi devono essere coinvolti oltre alle forze dell’ordine anche i servizi sociali. La soluzione non si risolve con uno sfratto amministrativo, unica competenza dell’istituto, ma con un’attenzione e una sinergia tra i diversi soggetti in campo».

Va detto inoltre che il condominio di cui si parla, in zona Aslago, è misto. Ovvero ci sono sia abitazioni private che di proprietà dell’Ipes. Anche per questo l’insegnante si è affidato ad un avvocato per agire (qualora ci fosse i margini) per vie legali e richiedere il conto dei danni arrecati in questi mesi.

Sempre l’insegnante ha sollecitato più volte l’Ipes tramite delle email, riportando ben 87 episodi spiacevoli che si sono verificati da febbraio (giorno del trasloco della coppia) ad oggi. «Perché il mio diritto alla casa che mi è costato un mutuo non è rispettato? Ho lasciato la casa - conclude il portavoce della protesta - anche perché ho paura di subire ripercussioni da parte del mio vicino. Temo per la loro bimba e per la mia quiete in casa, già distrutta dai modi, letteralmente isterici e selvaggi, che non mi hanno lasciato altre possibilità se non andarmene».