Il baby poliziotto sventa il furto a 8 anni, la ditta lo ricompensa con un escavatore

BOLZANO. Liam, otto anni appena, ha dimostrato di essere un buon osservatore e ancora di avere coraggio, prontezza e attenzione. Nei giorni scorsi ha sventato un furto ai danni della ditta Oberosler, impegnata ad ampliare la rete di teleriscaldamento in città. E messo in fuga i ladri che stavano tentando di aprire il container con dentro attrezzi e macchinari costosi. Container che sta all'interno del cantiere edile allestito nei pressi della stazione ferroviaria nel rione Casanova. E ieri il titolare Willi Oberosler l'ha voluto incontrare per consegnarli un regalo e stringergli la mano.

«Bravo Liam - ha detto - hai saputo guardare oltre e capire cosa stava accadendo. Ti ringrazio perché mi hai evitato un furto con un danno che poteva essere importante. Purtroppo siamo bersagliati, dobbiamo sempre stare all'erta, per fortuna le forze dell'ordine ci danno una mano». A Liam un bel pacco regalo, quasi meglio che a Natale, con ruspe, escavatori e macchine per la movimentazione terra "Lego" di tutte le misure ed ancora un cappellino "Oberosler".

Presente alla piccola cerimonia anche il questore Paolo Sartori che si è complimentato con il piccolo: «Hai dimostrato un senso civico non comune, grazie alla tua segnalazione siamo riusciti ad intervenire con prontezza. Chissà che tu da grande non voglia diventare uno dei nostri agenti».Quindi una importante stretta di mano e altri regali: un cappello della Polizia, uno zaino, quaderni e colori. Liam nei giorni scorsi aveva notato alcuni individui aggirarsi con fare sospetto lungo la recinzione del cantiere per poi scavalcarla. Li aveva visti farsi strada nel buio con delle torce per mettersi al lavoro con una flexa che faceva scintille. Ha quindi avvertito il padre, che ha chiamato la polizia.

Gli equipaggi delle squadra Volanti, giunti in pochi attimi, hanno notato due uomini in fuga. Un terzo complice, che in quel momento si trovava davanti all'ingresso di un container dov'erano posizionati attrezzi costosi, è stato invece bloccato e arrestato dagli agenti mentre cercava di disfarsi di un flessibile a batteria, poi recuperato e sequestrato. V.F.