Il bar Theiner riapre a Pasqua: la gara vinta dal gruppo “Nico”

BOLZANO. Theiner torna al suo destino di snodo delle passeggiate bolzanine. Lo farà a Pasqua, sabato 19 aprile. Mettendo così insieme una doppia festa di ri-apertura. È stato il gruppo "Nico" a emergere nella gara ad evidenza pubblica, in un gruppo di trenta altri concorrenti alla gestione del bar. La concessione d'uso sarà limitata a tre anni, perché il Comune proprietario ha in progetto di avviare una complessa opera di ristrutturazione non solo del locale ma dell'intero mini quadrante che comprende sia la rivendita giornali che lo snack bar che guarda la discesa da ponte Talvera. Alla fine quell'angolo ritroverà un'attrattività in grado di rilanciarne l'immagine.

«Con questa operazione - dice Stefano Fattor - tutti i locali che sono in capo al municipio sono ora in attività». La gara e la pianta secolareTranne, sottolinea l'assessore, il ristorante del Lido che vive una stagione complicata tanto che il gestore, così spiega Fattor, pareva guadagnasse di più tenendolo chiuso pur pagando l'affitto. Theiner a sua volta, arriva alla riapertura dopo un insistito braccio di ferro tra il Comune e la precedente gestione ma anche attraverso una gestione amministrativa al millimetro intorno alla norma che disciplina le aperture temporanee. Il varco che consente ora questa gestione triennale è stato ricavato grazie alla robinia che sorge a fianco del locale.

Si tratta di una pianta secolare e per questo definita monumentale. In ragione di questa presenza i beni pubblici possono avviarsi a locazione temporanee se costituiscono un insieme storico o ospitano un "monumento naturale". Altrimenti il loro destino "disponibile" può essere legato solo a un contratto 6+6 anni. È stata dunque la robinia a consentire l'avvio della gara che in Comune temevano suscitasse l'interesse di pochi imprenditori. «Invece siamo stati sommersi dalle domande» ricorda ancora Fattor.

Da qui l'assegnazione al gruppo Nico avvenuta in questi giorni. Il quale ha già iniziato a onorare il canone per la gestione. Evidentemente lo stato del locale, la possibilità di usufruire del plateatico protetto che è installato al fianco di Theiner verso le passeggiate del Talvera, le strumentazioni tecniche sono state giudicate adeguate ad una pronta ripresa dell'attività. E anche l'arco temporale, soli tre anni prima della riqualificazione, sono un tempo che la nuova gestione ritiene funzionale alla propria attività. Anche perché lo stesso gruppo di imprenditori potrà poi a sua volta partecipare alla prossima gara di assegnazione prolungata che sarà avviata già nel corso dei lavori di ristrutturazione