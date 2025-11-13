Il Governo conferma: «La tutela delle Acciaierie Valbruna è una priorità assoluta»

BOLZANO. "Le Acciaierie Valbruna rappresentano un asset produttivo strategico per l'Italia e per l'intero comparto siderurgico europeo, soprattutto per le lavorazioni destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale. La loro tutela e la garanzia della continuità produttiva sono priorità assolute per il governo e per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy". Lo dichiara il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, in merito alla situazione dello stabilimento Valbruna di Bolzano, al centro della procedura di rinnovo della concessione delle aree industriali.

"Il ministero ed il governo - spiega Bitonci - hanno già comunicato alla Provincia autonoma di Bolzano che, all'esito della gara per l'assegnazione del diritto di superficie, valuterà l'applicazione del Golden Power, lo strumento con cui il governo può intervenire per difendere gli interessi strategici nazionali. La produzione siderurgica di Valbruna rientra pienamente in questa categoria, in quanto elemento essenziale della filiera industriale e della difesa italiana".

Il sottosegretario sottolinea inoltre come "le iniziative assunte dalla Regione Veneto, dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali siano assolutamente positive e responsabili, perché orientate alla tutela dell'occupazione, alla continuità produttiva e alla difesa di un'eccellenza industriale che dà lavoro a centinaia di famiglie tra Bolzano e Vicenza. Domani sarà un giorno cruciale, scadono i termini per presentare richiesta di visitare l'area, condizione necessaria per la partecipazione al bando della provincia".

"Il governo - conclude Bitonci - continuerà a seguire con la massima attenzione questa vicenda, in stretto coordinamento con Regione Veneto, azienda e con tutti gli attori coinvolti, per garantire che un presidio strategico come Valbruna resti pienamente operativo sul territorio nazionale", conclude Bitonci.