Il Kukident va a ruba, boom di furti nei supermercati 

BOLZANO. Altro che il caffè, sarebbe meglio il Kukident “sospeso”. Scorrendo la casistica dei prodotti più rubati nei supermercati di Bolzano, ai primi posti c’è, infatti, la pasta adesiva per riattaccare la dentiera.



I nostri nonni più dell’espresso, hanno bisogno di una bocca in grado di funzionare. E chi non ce la fa ad arrivare a fine mese, si arrangia con un “prelievo” tra gli scaffali del supermercato.



Tant’è che le catene Despar e Poli, il Kukident, ormai lo tengono sotto chiave nelle teche di vetro accanto alle lamette da barba, ai profumi e al Chivas Regal.



«Siamo stati costretti - spiega il responsabile di una filiale Aspiag -. I furti erano troppi. Adesso, chi lo vuole deve chiedere agli addetti». La spesa per un tubetto varia dagli 8 ai 16 euro a seconda della confezione normale o maxi. Un costo che diventa un problema, se la pensione è quel che è. «A infilarselo in tasca - racconta un cassiere del Centro - sono anziani in difficoltà economiche per l’esplosione del costo della vita, che mai si sarebbero sognati di diventare dei “ladri”. Quando li pizzichiamo, lasciamo perdere. Una situazione penosa: oltre all’umiliazione di aver rubato per necessità, c’è la vergogna di essere stati scoperti». Basta fare una chiacchierata con magazzinieri e cassiere per capire quanto, dal Covid in avanti, siano cresciuti i “furti di sopravvivenza”. Un altro classico, ad esempio, è lo spicchio di grana, aumentato di colpo di tre, quattro euro. Spariscono anche tubetti di dentifricio, omogeneizzati, assorbenti, lattine di pelati. Insomma, generi di prima necessità. Pensionati novelli Lupin, ma anche mamme. Pochi giorni fa in un supermercato a Bolzano Sud, è stata fermata una giovane donna con due bambini, uno nel passeggino e l’altro in braccio. Aveva infilato goffamente latte, pannolini, biscotti sotto il telo del passeggino e nel piumino. «È scoppiata in lacrime. Abbiamo recuperato la merce, ma non ce la siamo sentita di denunciarla. Qualche giorno dopo è ritornata. L’abbiamo tenuta d’occhio ma non ha toccato nulla».



Oltre a questi furti di necessità, ci sono poi quelli dei ragazzini. E qui la musica cambia: bande di adolescenti aggressivi, sfrontati, che rubano sotto gli occhi di telecamere e commesse. Passano alla casse di corsa con la merce in mano: birre, patatine, superalcolici. Se vengono beccati tra le corsie, gettano tutto a terra, deridendo chi li ha scoperti. «Se ne fregano delle denunce. Sono insolenti, violenti. A volte, lo confesso, ho paura - dice una cassiera esperta, da vent’anni alla Despar -. Abbiamo i sistemi anti-taccheggio ma non per tutti i prodotti. Non è facile controllare un supermercato, specialmente le sedi più piccole dove i dipendenti sono pochi e devono dividersi tra le casse e la gastronomia. La situazione diventa più pericolosa quando ci sono pochi clienti e possiamo contare solo sui noi stesse. L’anziano che ruba, è tutto un altro discorso. Lì è un’emergenza sociale. Avrei una proposta per i lettori dell’Alto Adige. Invece del caffè, lasciate alle casse un Kukident “sospeso”». Dovremmo fare un monumento a queste donne che sono state in prima fila durante tutto il lockdown, garantendo un servizio essenziale, rischiando in prima persona. E che oggi, in un periodo così difficile, fanno un lavoro stressante senza mai perdere la compassione. Quando siamo in fila, cerchiamo di ricordarcelo. L.F.