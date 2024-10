Il Mercatino contro il degrado: ora sbarca a parco Cappuccini

BOLZANO. Mercatino di Natale, si cambia. Il Waltherpark avanza, l'area di parco Stazione non è più utilizzabile e gli stand degli artigiani si spostano lungo via Isarco e parco Cappuccini. Il presidente dell'Azienda di soggiorno, Roland Buratti, parla di scommessa importante: «Ci lavoriamo da mesi, per la città ed i turisti sarà una sorpresa».

Una scelta importante anche per restituire ai bolzanini una parte di città poco frequentata, molto spesso evitata perché degradata. Inaugurazione il 28 novembre

Il 28 novembre alle 17 appuntamento in piazza Walther per l'inaugurazione di 74 bancarelle (10 in più dell'anno scorso) a cui se ne aggiungono altre 18 tra via Isarco e parco Cappuccini.

Lo scetticismo degli artigiani

Non tutti gli artigiani hanno aderito, lo scetticismo è forte: «Per arrivare in fondo a via Isarco, i visitatori devono venirci a cercare. Gli stand non sono ben segnalati. La location migliore resta quella di piazza Municipio che da anni ci viene negata». Anche quest'anno torna però la pista ghiacciata.

Agosti: scelta vincente

Roberta Agosti, direttrice dell'Azienda di soggiorno, parla di scelta vincente: «L'allestimento natalizio di parco Cappuccini stupirà tutti. Sono certa che sarà un successo. Saranno installate luminarie d'eccezione». Previste letture di Natale e laboratori per imparare a creare con le proprie mani piccoli angeli natalizi da portare a casa. Resta da capire se il trasloco da temporaneo si farà definitivo quando sarà ultimato il Waltherpark. «Non possiamo decidere adesso - riprende Buratti - dobbiamo vedere come andrà quest'anno e soprattutto come apparirà parco Stazione a fine lavori. Solo dopo capiremo».

Oltre 1 milione di visitatori

Il Mercatino - nato nel 1991 da una felice intuizione dell'ex assessore Roland Atz - si annuncia da record. «Mi sento di dire così - continua il presidente - perché le prenotazioni degli alberghi stanno andando bene. L'anno scorso Bolzano ha toccato il milione di visitatori, puntiamo a confermarli». Confermare e, se possibile, aumentare i 50 milioni di euro di profitti dell'indotto, fra altro shopping e ristorazione. Fra le novità della scorsa edizione, il grande numero di visitatori extraeuropei, soprattutto dall'Asia, attesi anche quest'anno.

Il treno da Milano

L'Azienda di soggiorno parla di un Mercatino sempre più green. «Invitiamo gli ospiti a raggiungere Bolzano in treno. Ogni fine settimana sono previsti treni da Milano». Le brochure sono stampate su carta 100% riciclata, verranno usate posate e stoviglie riutilizzabili, si eviterà l'uso di bibite in lattina e gli stand gastronomici proporranno cibi e bevande stagionali, regionali, vegetariani e con ingredienti biologici e solo acqua in vetro con il marchio "Mercatino di Bolzano".

Scrittori in città

Il Cittadino ospiterà la nona edizione di "Un Natale di Libri", passerella culturale che vedrà scrittori ogni venerdì e sabato dal 29 novembre al 14 dicembre. Attesi - tra gli altri - Paola Barbato, Vittorio Emanuele Parsi, Mariapia Veladiano, Waltraud Mittich, Luca Fregona, Carlo Cottarelli, Valerio Varesi, Massimo Montanari, Alberto Mattioli, Gaia Tortora, Pupi Avati (in collaborazione con la Società Dante Alighieri), Megi Bulla e altri.