Il mistero dei pappagalli che hanno invaso Bolzano scacciando passeri e picchi

BOLZANO. Colorati, allegri, ma anche dannosi per le specie autoctone. Sono i pappagalli che, a Bolzano, hanno impiantato colonie numerosissime occupando spazi vitali di passeri e picchi che in città stanno scomparendo.

Nidificano nel parco del Talvera ma anche in altre zone della città. In via Genova o in via Milano si vedono, soprattutto d'estate, appollaiati sugli alberi mentre garriscono tra di loro come se conversassero. «La specie chiaramente non è autoctona» spiega Federica Ardizzone, medico veterinario, esperta in medicina aviare della clinica veterinaria Südtirol Exotica Vets, diretta da Vincenzo Mulè.

«Quelli che vivono a Bolzano sono Parrocchetti dal collare, ed è un errore pensare che vivano in foreste con clima particolarmente caldo. Il parrocchetto è una specie che vive principalmente in Asia, in gran numero tra India e Nepal, e si adatta alle città o ad altipiani con un clima non caldissimo», spiega.

È l'identikit, praticamente, di Bolzano. Come siano arrivati in Alto Adige resta un mistero. Secondo qualche leggenda metropolitana, a causa della psicosi che si creò alcuni decenni fa per l'influenza aviaria, la gente cominciò a liberare i volatili che aveva in casa. Le specie meno resistenti morirono ai primi freddi o per fame, mentre i parrocchetti hanno trovato l'habitat adatto e hanno proliferato.

«Non so se sia vero o meno - sostiene l'esperta veterinaria - Credo che siano arrivati, però, dal Veneto, dove da tempo ce ne sono tantissimi anche perché è una specie che ha una certa autonomia di volo, anche di decine di chilometri al giorno. La diffusione, poi, è motivata dall'alta capacità riproduttività.

«Due covate l'anno e fino a cinque uova, ma a facilitarne la diffusione è anche la longevità». Un parrocchetto, infatti, arriva «a vivere anche più di 30 anni», quando l'età media dei volatili in genere si aggira intorno ai 4 anni. «Qui in via Genova li vedo spesso sugli alberi mentre mangiano cachi quando il frutto è maturo», dice un residente.

E infatti anche la versatilità alimentare è un loro punto di forza. «Si cibano di semi in genere, ma anche di frutta e all'occorrenza di insetti. Questo rende la loro presenza invasiva a discapito di specie autoctone che in città stanno scomparendo», dice Federica Ardizzone. «Picchi e passeriformi se ne vedono sempre meno, perché la presenza dei pappagalli ha ristretto la loro "nicchia ecologica" togliendo loro le cavità negli alberi utili per i nidi, e anche per via della competizione nel reperire cibo». Non uno scontro fisico tra specie, quindi, ma una sorta di lotta per la casa e per il cibo che vede gli autoctoni soccombere. Tra l'altro le brutte notizie per passeri e picchi non sono finite: «È facile ipotizzare l'arrivo a breve anche del pappagallo parrocchetto monaco originario del Sud America. A Bolzano ancora non è stato visto ma in Veneto cè ne sono tanti».