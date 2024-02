Il Nas sequestra trecento chili di alimenti a Bolzano

BOLZANO. Da inizio anno sono in corso controlli a tappeto in tutta la regione per la ricerca del virus della peste suina africana. Finora non si sono riscontrati casi positivi ma i controlli hanno comunque permesso importanti risultati operativi.

In Alto Adige, grazie alla perfetta collaborazione e coordinamento tra Servizio Igiene , Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Servizio Veterinario, entrambi dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, e Nas dei carabinieri, numerosi esercizi sono stati controllati con attenzione.

Nella giornata odierna, nel corso di un controllo a Bolzano, sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro amministrativo alimenti (carne e barattolame) privi di etichettatura in italiano o scaduti, per un totale di circa 300kg.

E’ stata emanata una sanzione di 2000 euro per entrambe le mancanze e informato l' ICQRF di Susegana (TV) , competente per l'etichettatura.