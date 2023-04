Il Renon diventa destinazione sostenibile certificata

BOLZANO. L'Associazione Turistica Renon ha ricevuto la certificazione internazionale di sostenibilità Gstc come destinazione. "Un obiettivo ambizioso che rappresenta l'inizio di una nuova interpretazione dell'offerta turistica sull'altopiano. Sul Renon ci si impegna passo per passo per migliorare l'ospitalità seguendo una strategia di sostenibilità condivisa fra Comune e operatori turistici.

La prestigiosa certificazione Gstc (Global Sustainable Tourism Council) è il risultato della orchestrazione fra gli operatori turistici, le istituzioni, gli abitanti del Renon nonchè i suoi visitatori sta ottenendo risultati concreti", si legge in una nota. Come precisano i responsabili il “turismo sostenibile non è una forma di turismo speciale. Piuttosto, il nostro impegno è rivolto a garantire che tutti gli attori del turismo del Renon si sforzino di essere più sostenibili. Nella primavera del 2022 il Renon si è candidato a un programma di certificazione per il suo impegno e le sue infrastrutture nel campo della sostenibilità e nell'aprile del 2023 ha ottenuto la massima certificazione internazionale di sostenibilità per il turismo. Questo rappresenta una nuova politica con decisioni scelte e specifiche per il turismo locale, che si manifesterà in modo significativo sull'offerta turistica”, prosegue la nota.

Nel processo di certificazione "sono state esaminate non solo le misure ecologiche, ma anche la qualità del servizio, la gestione dell'organizzazione turistica e dei suoi partner, il marketing e la comunicazione, nonché la sensibilizzazione del pubblico. Il riconoscimento internazionale è un passo importante per garantire che il turismo del Renon continui a essere una destinazione turistica desiderabile, ma che i suoi abitanti aproffittano della qualità di vita generata direttamente o indirettamente dal turismo. La conferma ufficiale Gstc conferita all'associazione turistica rafforza l'immagine della destinazione verso i suoi partner a vari livelli, in primis quello comunale e provinciale”.