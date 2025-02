Il sogno di Laura, bolzanina sul palco di Sanremo

BOLZANO. Non lo aveva detto a nessuno, solo alla famiglia e a qualche amico, per la paura che «portasse sfortuna». In più era nel coro, per carità, una grande emozione «ma di solito le telecamere inquadrano solo gli artisti in gara, quindi credevo che nessuno mi avrebbe riconosciuta in tv», racconta Laura Djae, giovane cantante bolzanina. Invece martedì scorso, durante la prima serata del Festival di Sanremo, eccola lì sul palco dell’Ariston, ripresa mentre intona l’intro gospel del brano “La mia parola”, in gara con gli artisti Shablo, Joshua, Guè e Tormento. Molti ragazzi collegati da Bolzano l’hanno riconosciuta: «Ma è Laura! Quella del festival studentesco, del liceo Pascoli».

Ed ecco che sono partiti i messaggi di orgoglio e di stima che le hanno dato la carica per una settimana «surreale» come quella sanremese. Da anni vive a Milano dove lavora nella musica e nel mentre studia Scienze sociali per la globalizzazione all’università. Di palchi ormai ne ha calcati tanti facendo la corista per Mahmood, Tony Effe - entrambi rincontrati dietro le quinte dell’Ariston - e l’ultima vincitrice di X Factor Mimì Caruso. In più fa parte del coro Gospel voices family con cui ha fatto un tour europeo alla fine del 2024. Sanremo, però, era un grande sogno, che non si è per nulla esaurito con l’esperienza della settimana scorsa. «Adesso vorrei tornarci come artista in gara - sorride - con una delle mie canzoni».

L’esperienza

A gennaio la chiamata della nota etichetta discografica Universal con la proposta di cantare nel coro della canzone in gara a Saremo. Volevano che ad accompagnare l’esibizione degli artisti ci fossero coristi di seconda generazione. Qualche giorno di prova a Milano con gli altri cantanti selezionati, e il 9 febbraio la partenza per la Liguria. «Il dieci le prove generali e poi la sera stessa dovevamo già salire sul palco - racconta ancora in preda all’emozione - è stato tutto velocissimo. Andavamo a dormire la mattina, ci svegliavamo alle 17 ci preparavamo e dovevamo andare subito in teatro». Ansia? «Poca in realtà - risponde Laura - Il teatro è molto piccolo quindi, se non si pensa che ti stanno guardando da casa milioni di spettatori, sembra quasi un concerto intimo». L esperienze più belle si fanno fuori dal palco. «Ho avuto la fortuna di conoscere tantissimi artisti - spiega Laura - L’atmosfera a Sanremo è pazzesca, surreale, sembra di essere dentro un film. La città si riempie di gente: era quasi impossibile girare intorno all’Ariston ».

Il brano “La mia parola” è arrivato al diciottesimo poso nella classifica finale. «Non lo dico solo perché sono di parte, ma meritava di più - spiega - I ragazzi hanno portato una grande canzone che racchiude rap, soul, RnB e urban, una cosa mai vista al festival. Per il resto sono felicissima per Olly, anche se per me la vincitrice è Giorgia: ha portato il vero canto sul palco». La musica però, citando il buon Lucio Corsi, non è mai una gara. E di un palco pazzesco come Sanremo, ci si ricorda per tutta la vita.