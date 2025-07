Il sovraffollamento ingabbia Bolzano. Il sindaco: «Fermiamo i turisti alle 8»

BOLZANO. Giornate campali si susseguono a giornate campali.

Ieri l'A22 è rimasta bloccata nelle due direzioni per un grave incidente. Automobilisti si sono sommati ai turisti scesi dalla montagna per il maltempo. Risultato inevitabile: traffico fermo e fiumi di gente in centro che quasi non si passa. Claudio Corrarati non ha dubbi. «Se vogliamo evitare il blocco dobbiamo dirottare le auto ai parcheggi esterni in zona Siberia (ai Piani) o alla Fiera già alle 8 della mattina. Perché se aspettiamo le 10.30 è già tardi, la città soffoca ed i nostri concittadini restano ingabbiati. Mi sono confrontato col comandante dei vigili, che è d'accordo. Per ora possiamo solo provare soluzioni e verificarne l'efficacia».

Il sindaco è infatti convinto - e con lui lo stesso Fabrizio Piras - che la svolta avverrà con le tecnologie digitali connesse all'intelligenza artificiale, collegate ai sistemi traffico, a google maps, associazioni turistiche, aziende di soggiorno, hotel, mezzi pubblici ecc. «Ci stiamo lavorando con la Provincia - precisa Corrarati - perché devo sapere in tempo reale cosa sta accadendo per esempio al Brennero per capire quali potranno essere le ripercussioni sul capoluogo e comunicarlo agli utenti. Dobbiamo intervenire anche sui tabelloni digitali all'uscita dell'A22 e in altri punti della città. Occorre lavorare sulla comunicazione preventiva».

Piras concorda e aggiunge: «È evidente la sproporzione tra una rete stradale inadeguata e le migliaia di turisti che Bolzano attira o che vi transitano».

Agosti: «Non è overtourism»

Bolzano è la terza città più esposta all'overtourism, dietro solamente a Rimini e Venezia ed è davanti a città come Napoli e Milano. Lo dice la classifica 2025 di Demoskopika. «Attenzione - precisa Roberta Agosti- direttrice dell'Azienda di soggiorno perché il dato si riferisce all'intera provincia non al capoluogo che registra invece un indice basso (9)». La statistica «Bolzano 2025, città in cifre», appena presentata dal Comune, evidenzia comunque risultati record: aumentano i posti letto disponibili, crescono gli arrivi (oltre 429.000) e i pernottamenti (quasi 946.000), con una permanenza media che si attesta sulle 2,2 notti. «Non si può comunque parlare di overtourism ma di overcrowding. Il capoluogo si confronta con il sovraffollamento. Se ne esce migliorando la gestione dei flussi». Corrarati ha in mano la delega per l'Economia e pensa uguale. «Vorrei per la città una visione ad ampio respiro che individui nel turismo le opportunità evitando di cadere solo nel "controllo accessi "».

Moser (Unione): serve misura

Il presidente dell'Unione commercio Philipp Moser allarga il discorso a tutto l'Alto Adige e dice che il turismo ha bisogno di misura, rispetto e di una chiara regolamentazione e questo per il bene di tutti. «Sostengo con convinzione le considerazioni dell'assessore provinciale al turismo, Luis Walcher, sull'introduzione di una gestione efficace dei luoghi turistici ad alta frequentazione, come il Seceda. L'appello a un contingentamento non è solo giustificato, ma estremamente urgente». Il presidente evidenzia l'importanza di un modello di gestione ben studiato, con regole chiare e vincolanti ad esempio sotto forma di obbligo di prenotazione o limiti massimi di visitatori. «L'esempio di Braies ha dimostrato che modelli del genere possono funzionare, se comunicati bene e attuati con coerenza». La UILTuCS Trentino-Alto Adige, rivolge un appello alle istituzioni provinciali e regionali: è urgente l'apertura di un tavolo interistituzionale permanente per affrontare con serietà e responsabilità il tema dell'overtourism.