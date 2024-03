Il VinziMarkt di Bolzano festeggia i cinque anni: 130 tonnellate di cibo salvate dalla spazzatura e 800 famiglie aiutate

BOLZANO. Esattamente cinque anni fa, il 5 marzo 2019, il VinziMarkt di Bolzano ha aperto le sue porte per la prima volta. In questi cinque anni, più di 50 volontari hanno lavorato per circa 23.000 ore in 510 giorni di apertura, hanno evitato che 130 tonnellate di cibo andassero sprecate e le hanno distribuite a un totale di 800 famiglie in condizioni di disagio.

La ricorrenza è stata festeggiata alla presenza, tra gli altri, dei volontari, di molti donatori e rappresentanti delle aziende che sostengono il VinziMarkt con il cibo e degli assessori provinciali Rosmarie Pamer e Philipp Achammer.

Il VinziMarkt riceve circa il 70% degli alimenti dal Banco Alimentare-Landestafel, mentre quasi un terzo di tutti i prodotti freschi e a lunga conservazione proviene da un gruppo di 50-60 aziende, cooperative agricole e produttori, oltre che da privati. In occasione della festa Luca Merlino, vicepresidente, e Giovanni Vultaggio, direttore del Banco Alimentare-Landestafel Trentino-Alto Adige (fondato nel 2003), hanno spiegato che, nel 2022, 125 organizzazioni della regione Trentino-Alto Adige hanno ricevuto cibo e lo hanno distribuito a più di 20.000 persone bisognose (VinziMarkt incluso).

Da cinque anni lavora ininterrottamente e a titolo completamente volontario un team di oltre 50 persone, tra cui la direttrice Sabine Eccel e la vice direttrice Gabi Pichler (nella foto sopra). I volontari condividono l'orario di apertura del mercato sociale di via Andreas Hofer 4F, il martedì e il giovedì pomeriggio, e sono sempre presenti in dieci, per rifornire gli scaffali, distribuire il pane, occuparsi della cassa e riordinare il magazzino. Al di fuori dell'orario di apertura, altri volontari raccolgono gli alimenti da aziende e privati che li donano e tengono puliti il locale.