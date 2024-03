Il “VinziMarkt” in 5 anni ha assistito 800 famiglie 

BOLZANO. «Olio, tonno e riso, ci mancano sempre. Chi vuole ce li può donare. Sono graditissimi». Al “VinziMarkt”, il supermercato solidale aperto all’inizio di marzo 2019 dalla San Vincenzo tedesca al civico 4F di via Andreas Hofer, non si paga con i soldi ma con i punti che si ottengono rivolgendosi negli uffici di via Cappuccini dell’associazione. Bisogna portare l’Isee e l’ultima busta paga: sulla base della situazione economica si ottiene un certo numero di punti, da utilizzare entro un determinato periodo di tempo. Sul retro c’è anche il magazzino dell’abbigliamento usato, ma ancora in buone condizioni.

Una mano tesa a chi è in serissima difficoltà visto che anche nel ricco Alto Adige 35.000 famiglie sono colpite da povertà relativa e il 12% degli occupati solo provincia di Bolzano è a rischio di povertà nonostante il lavoro.

Gli acquisti si possono fare il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.

E ieri la struttura - diretta da Sabine Eccel e dalla vice Gabi Pichler - ha stilato il bilancio dei primi 5 anni davanti al vicesindaco Stefan Konder, agli assessori provinciali Rosemarie Pamer e Philipp Achammer.

Presente anche Michl Ebner, presidente della Camera di commercio.

«Abbiamo distribuito- ha detto il presidente Josef Haspinger - cibo e assistito centinaia di famiglie messe in ginocchio da Covid, guerra in Ucraina e inflazione».

Più di 50 volontari impegnati per circa 23.000 ore in 510 giorni di apertura, hanno evitato che 130 tonnellate di cibo andassero sprecate e le hanno distribuite a 800 famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, di 38 Paesi.

Più di 50 i clienti che hanno più di 65 anni.

Nel 2019, anno di apertura, il market ha seguito 140 famiglie per un totale di 447 persone, salite l’anno scorso a 265 per complessive 822 persone.

Oggi il numero di coloro che hanno diritto ad accedere al “Vinzi” è leggermente diminuito perché alcuni si sono trasferiti o hanno trovato lavoro. Le famiglie assistite sono 209 per un totale di 663 persone.

«Riceviamo circa il 70% del cibo che poi distribuiamo dal Banco Alimentare, mentre quasi un terzo di tutti i prodotti freschi e a lunga conservazione proviene da un gruppo di 50-60 aziende, cooperative agricole e produttori, oltre che da privati che ci danno una mano. Veniano riforniti anche di prodotti per l'igiene e articoli per la casa».

Luca Merlino, vicepresidente e Giovanni Vultaggio, direttore del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige dicono che nel 2022 in tutta la regione sono state 125 le organizzazioni che hanno ricevuto cibo e lo hanno distribuito a più di 20.000 persone in difficoltà.

Una decina di volontari - sempre al lavoro martedì e giovedì pomeriggio - sono impegnati per rifornire gli scaffali, distribuire il pane, occuparsi della cassa e riordinare il magazzino.

Al di fuori dell'orario, altri raccolgono gli alimenti da aziende e privati che li donano e tengono in ordine il locale.

Negli ultimi cinque anni, i volontari hanno distribuito anche molti prodotti freschi, dalla mozzarella al latte, al formaggio, allo yogurt, alla frutta e alla verdura. V.F.