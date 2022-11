In bici a Bolzano: ecco la mappa dei punti pericolosi in città

BOLZANO. Chiunque pedali per recarsi al lavoro o a scuola lo sa, ma ne è ancora più conscio chi quotidianamente utilizza la bicicletta per lavorare sul campo, come per esempio giornalisti e fotografi del giornale Alto Adige. Per quanto si presti attenzione, la probabilità di rimanere vittime di incidenti è direttamente proporzionale al tempo trascorso a pedalare.

I punti peggiori sono di due tipi: le interruzioni ciclabili, ossia dove le piste non esistono o non sono ancora iniziate o sono terminate e manca chiarezza sul da farsi, e poi gli attraversamenti ciclabili, dove i possibili conflitti due ruote-mezzi a motore sono all’ordine del giorno. Per colpa di chi fa lo stesso, perché distrazione e indisciplina sono all’ordine del giorno, bipartisan. Si dovrebbe rallentare, ma quasi nessuno lo fa: né auto né scooter né bici. A volte sarebbe il caso di smontare di sella, ma quasi nessuno lo fa. Il risultato è sempre il medesimo: in città decine di punti sono pericolosi. Per rendersi conto di tutto ciò è sufficiente farsi un giro a caso in città. Sul quotidiano Alto Adige, in edicola oppure online, è pubblicata la mappa dei punti pericolosi a Bolzano per chi si sposta in bicicletta.

