In bicicletta sul Lungo Talvera: 1.4 milioni di transiti all’anno 

BOLZANO. Pedalare anche se piove. Non c’è altro da fare per non rimanere bloccati nel traffico. I bolzanini lo hanno capito molto bene, da tempo. L’Istituto provinciale di statistica (Astat) dà concretezza ad un trend in costante aumento. L’ultima rilevazione riferita al 2022 parla di quasi 1,4 milioni di bici transitate in un anno lungo le ciclabili del Lungo Talvera.

Un dato che non meraviglia Stefano Fattor, assessore comunale alla mobilità: «Sono un’enormità! Bolzano ha una rete stradale inadeguata, non ha circonvallazioni e va da sé che il 30% degli spostamenti avvenga sulle due ruote. Ed è ampliando la rete ciclabile che siamo riusciti a dare risposte alla popolazione in attesa delle grandi opere. Abbiamo appena inaugurato in via Böhler, nella zona dell’ospedale San Maurizio, i lavori del tratto di pedociclabile che integra la rete di Gries alla parallela a via Merano, che l’anno prossimo è destinata a proseguire con una nuova pista verso Bagni di Zolfo». Il nuovo tratto completa l’allacciamento di Gries e del San Maurizio alle piste dei quartieri di via Resia e quelli extraurbani confinanti con le zone di verde agricolo. A settembre - continua l’assessore - iniziano i lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo tracciato pedociclabile che, partendo da via della Vigna, passerà attraverso le zone residenziali Druso 2 e Druso 3, nonché dietro le caserme Huber e la sede dei Vigili del fuoco fino a via Carlo Maria Giulini (Prati di Gries) dove, in raccordo con la pista già realizzata, che conduce all’ospedale, proseguirà direttamente fino a via Böhler. «Sono anni che i residenti la chiedono, adesso ci siamo. Nelle prossime settimane», continua Fattor, «concluderemo l’intervento di ampliamento a sbalzo del percorso pedociclabile in via Lungo Isarco destro (zona Ortles-Casanova) tra ponte Resia e via Rasmo e così potremo dire ultimato per quanto ci competeva, il programma di ampliamento della rete ciclopedonale cittadina».

Ma c’è un ma.

Fattor: «Serve una riflessione»

«È evidente che non possiamo risolvere il problema della mobilità solo con le ciclabili. Serve una riflessione generale. Il turismo in Alto Adige registra 36 milioni di pernottamenti l’anno. Più di Sicilia, Sardegna e Calabria messi insieme. La Autostrada del Brennero non ce la fa più ormai da tempo. Con code e rallentamenti giornalieri ed i tir che viaggiano incolonnati ed occupano una intera corsia a scendere ed a salire».

L’Astat dice che la tratta più trafficata risulta quella di S. Michele-Egna/Ora con 45.876 passaggi al giorno. Mentre la tratta che ha rilevato il più alto aumento di traffico rispetto all’anno precedente è quella di Vipiteno-Brennero con un +26,9%.

«Ogni anno il traffico in A22 aumenta del 2.5%. In dieci anni arriviamo alla follia assoluta del +25%. E ogni volta che l’A22 si blocca gli automobilisti escono e si buttano sulla statale 12 che di fatto è Bolzano e intasano tutta la città. Oltre a questo sopportiamo 27 mila pendolari che entrano in città ogni giorno, mentre ne escono 6.200». Sempre Astat dice che la superstrada MeBo risulta la principale direttrice di afflusso e deflusso verso Bolzano. La postazione di Frangarto ha registrato nel 2022 il traffico giornaliero medio più intenso di tutto l’Alto Adige, ovvero 41.523 veicoli al giorno (+11,3% ). Questa è la situazione, chiude l’assessore, «questi sono i numeri della massa di auto che ogni giorno entrano a Bolzano. Occorre una riflessione seria. Non se ne esce solo con le ciclabili».