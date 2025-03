Inaugurata «Civil Protect», la tre giorni per la sicurezza della popolazione: dai terremoti agli incendi

BOLZANO. E' stata inaugurata oggi (14 marzo) a Bolzano la fiera dedicata alla protezione civile. Luci blu e un annuncio, direttamente dalla Centrale viabilità della Provincia di Bolzano: "Civil Protect è aperta".

"La protezione civile si concentra sulla sicurezza delle persone: in Alto Adige sono spesso i volontari a prendersene cura", ha sottolineato l'assessora Rosmarie Pamer in qualità di vicepresidente della Provincia: "Il lavoro volontario è quindi un pilastro essenziale della protezione civile nella nostra provincia. In Alto Adige, lo dico con orgoglio, possiamo contare su un sistema di questo tipo, con numerose associazioni motivate e molte persone che investono il loro tempo libero per il bene della comunità. Anche la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato della protezione civile e con gli enti pubblici è esemplare", ha ribadito Pamer.

Presente all'inaugurazione dell'ottava edizione della rassegna fieristica anche l'assessore provinciale all'Edilizia Christian Bianchi, che ha rimarcato nel suo intervento come il lavoro quotidiano della protezione civile passi soprattutto attraverso la prevenzione. "Su questo aspetto l'Assessorato che rappresento è impegnato in prima linea con l'ufficio Geologia che svolge un lavoro di mappatura di tutto il territorio provinciale", ha detto Bianchi. "Assieme alla Ripartizione Edilizia e servizio tecnico abbiamo previsto diversi progetti per la costruzione di nuove e moderne infrastrutture dedicate alla protezione civile, per permettere ad essa di garantire gli spazi e la tecnologia necessari nei momenti di emergenza", ha concluso l'assessore.

A causa del forte terremoto a Napoli, il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile del Ministero dell'Interno Fabio Ciciliano ha dovuto annullare la sua partecipazione all'evento inaugurale. "Il sistema della protezione civile è composto da molti partner che, in caso di emergenza e anche durante le esercitazioni, si integrano perfettamente gestendo in modo ottimale gli interventi", ha sottolineato il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger. "Anche nel campo della prevenzione vengono allestiti preparativi per anticipare gli eventi rilevanti per la protezione civile e sensibilizzare e proteggere la popolazione". L'Agenzia per la Protezione civile è presente con uno stand sulla protezione antincendio, la protezione civile e la sistemazione dei bacini montani e organizzerà visite guidate per 16 classi di scuole superiori e professionali, in collaborazione con le organizzazioni di volontariato della protezione civile. Inoltre, in occasione dei congressi, vengono approfonditi i settori della protezione antincendio, della protezione dai pericoli idrogeologici e della protezione e valorizzazione dei beni culturali dell'Alto Adige.

Anche la Ripartizione provinciale Servizio forestale è presente alla fiera Civil Protect con uno stand e offre uno "sguardo dietro le quinte" con informazioni sulla prevenzione e la lotta agli incendi boschivi. Un modello simula forti precipitazioni e mostra la velocità con cui l'acqua si raccoglie. Un secondo modello simula la caduta massi su due versanti di montagna, uno con alberi e uno senza, evidenziando così la funzione del bosco di protezione. L'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali illustra nel suo stand strutture di protezione per infrastrutture e insediamenti e simulazioni e presenta i lavori eseguiti. Per la prima volta alla Civil Protect vengono presentate cucine da campo mobili, con le quali, in caso di emergenza, si possono rifornire le persone colpite e le forze di intervento.

La fiera Civil Protect 2025 è aperta al pubblico venerdì 14 marzo dalle 9 alle 18, sabato 15 marzo dalle 9 alle 18 e domenica 15 marzo dalle 9 alle 17.