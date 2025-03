Incendi boschivi dolosi, chiesto il rinvio a giudizio per uno studente bolzanino

BOLZANO. Ben 25 incendi erano stati appiccati nei dintorni di Bolzano e Appiano in poco più di 40 giorni, in un periodo compreso tra l'11 luglio e il 26 agosto 2022. Secondo la Procura di Bolzano l'autore di quegli incendi dolosi sarebbe un bolzanino di 24 anni, per il quale è stato ora chiesto il rinvio a giudizio.

I roghi, appiccati nell'estate del 2022 tra l'11 luglio e il 26 agosto, avevano distrutto vaste aree vicino a Castel Flavon, al Guncina, al Monte Tondo, ma anche nei territori comunale di Frangarto e Appiano. Il giovane era stato arrestato dopo un tentativo di fuga, sorpreso quasi in flagranza dai vigili del fuoco permanenti che erano reduci da settimane di lavoro infernali. Il piromane era stato trovato in possesso di un accendigas a fiamma, con canna lunga.

L'udienza, davanti al gup Ivan Perathoner, è in programma il 29 maggio, con l'avvocata Verena Menestrina chiamata a difendere l'imputato.