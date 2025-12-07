Incendio in via Rencio, fumo e danni nella notte
Intervento dei vigili del fuoco poco dopo la mezzanotte in via Rencio, dove un rogo in una cantina ha sprigionato un denso fumo nei piani dell’edificio. Una persona ha ricevuto assistenza per difficoltà respiratorie. Danni anche alla distribuzione elettrica (foto Vf Bolzano)
BOLZANO. È scoppiato pochi minuti dopo la mezzanotte un incendio in un edificio di via Rencio a Bolzano, che ha richiesto l’intervento immediato del Corpo permanente dei vigili del fuoco. All’arrivo della prima squadra, un fumo molto denso fuoriusciva già da più piani e ha reso complessa l’individuazione del focolaio. Le condizioni di scarsa visibilità e il forte calore in cantina hanno imposto massima prudenza nelle prime fasi di accesso all’area interessata.
Per la gravità della situazione è stata allertata una seconda squadra del Corpo permanente e, in rinforzo, i vigili del fuoco volontari di Bolzano città. Una volta localizzato il punto d’innesco in cantina, le fiamme sono state spente e si è potuto procedere con la lunga ventilazione degli ambienti, necessaria per disperdere il fumo accumulato nei diversi piani dell’edificio e riportare condizioni di sicurezza per residenti e tecnici.
Terminata la fase di spegnimento, è stato sigillato un tubo dell’acqua danneggiato dal calore e l’acqua fuoriuscita è stata rimossa tramite pompe. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Edyna, chiamati per verificare e mettere in sicurezza la distribuzione elettrica, in parte compromessa dall’incendio. L’area è stata monitorata fino al ripristino dei servizi essenziali e alla conclusione delle operazioni tecniche.
Il servizio sanitario ha assistito una residente che presentava lievi difficoltà respiratorie a causa del fumo, senza ulteriori conseguenze. L’intervento si è concluso verso le quattro del mattino, dopo il completo controllo dell’edificio e la messa in sicurezza delle zone interessate. Autorità e tecnici valuteranno ora le cause precise del rogo e l’entità dei danni riportati nella cantina e nelle parti comuni della struttura.