Incendio in via Rencio, fumo e danni nella notte

BOLZANO. È scoppiato pochi minuti dopo la mezzanotte un incendio in un edificio di via Rencio a Bolzano, che ha richiesto l’intervento immediato del Corpo permanente dei vigili del fuoco. All’arrivo della prima squadra, un fumo molto denso fuoriusciva già da più piani e ha reso complessa l’individuazione del focolaio. Le condizioni di scarsa visibilità e il forte calore in cantina hanno imposto massima prudenza nelle prime fasi di accesso all’area interessata.

Per la gravità della situazione è stata allertata una seconda squadra del Corpo permanente e, in rinforzo, i vigili del fuoco volontari di Bolzano città. Una volta localizzato il punto d’innesco in cantina, le fiamme sono state spente e si è potuto procedere con la lunga ventilazione degli ambienti, necessaria per disperdere il fumo accumulato nei diversi piani dell’edificio e riportare condizioni di sicurezza per residenti e tecnici.

Terminata la fase di spegnimento, è stato sigillato un tubo dell’acqua danneggiato dal calore e l’acqua fuoriuscita è stata rimossa tramite pompe. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Edyna, chiamati per verificare e mettere in sicurezza la distribuzione elettrica, in parte compromessa dall’incendio. L’area è stata monitorata fino al ripristino dei servizi essenziali e alla conclusione delle operazioni tecniche.

Il servizio sanitario ha assistito una residente che presentava lievi difficoltà respiratorie a causa del fumo, senza ulteriori conseguenze. L’intervento si è concluso verso le quattro del mattino, dopo il completo controllo dell’edificio e la messa in sicurezza delle zone interessate. Autorità e tecnici valuteranno ora le cause precise del rogo e l’entità dei danni riportati nella cantina e nelle parti comuni della struttura.