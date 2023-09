Incidente stradale sul Renon, grave un ciclista di 26 anni

Dopo un primo tempo sottotono, in cui il Südtirol ha lasciato l'iniziativa agli avversari, nella ripresa alcuni cambi di Mister Bisoli hanno dato quella marcia in più che ha permesso di migliorare il gioco e creare occasioni, che hanno portato al 3-1 finale ella conferma del terzo posto in classifica. Il punto di Valentino Beccari