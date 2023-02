Infanzia, scuola chiusa? Ci pensano i nonni a fare i babysitter h24  

BOLZANO. Di giorno e di notte; la domenica, a Pasqua come a Natale; in estate quando il resto del mondo va in vacanza, loro sono sempre disponibili. Pronti anche a rinunciare all’uscita con le amiche, alla sciata in compagnia, al corso di ginnastica. Stiamo parlando dei nonni che non si tirano mai indietro quando c’è da tenere i nipotini, per supplire alle carenze dei servizi per l’infanzia. Il loro “servizio” è h24 e gratuito. Basta il sorriso, accompagnato magari dall’abbraccio del piccolino, per ripagarli. Sono stati operativi anche durante la settimana di Carnevale - che in Alto Adige termina oggi - con tutte le scuole, a partire da quelle dell’infanzia per i bambini da tre a sei anni, chiuse. Chi ha potuto, ha preso ferie; altri, dovendo lavorare, hanno iscritto i figli ai corsi offerti - ovviamente a pagamento - da cooperative e associazioni; chi ce li ha invece, ha chiesto - ancora una volta - aiuto ai nonni.



I nonni babysitter



I papà ma ancora di più le mamme ammettono che senza di loro non potrebbero permettersi di lavorare.



A volte, neppure part time e men che meno (le donne) pensare di fare carriera, perché i servizi per l’infanzia sono organizzati su un modello di famiglia che di fatto non esiste più. Visto che per scelta, necessità o per entrambe, lavorano tutti e due. Di qui la richiesta - sempre più pressante - di prolungare dagli attuali 10 mesi a 11 la scuola per l’infanzia (il mese in più, a luglio, sarebbe comunque facoltativo, ndr) e in prospettiva anche la primaria. Tema di cui si sta discutendo da settimane, anche perché in Trentino l’apertura della scuola dell’infanzia a luglio - che nel 2022 era stata fatta a livello sperimentale - quest’estate dovrebbe diventare strutturale.



In Alto Adige, come per altro in Trentino, i sindacati delle insegnanti si sono già messi di traverso. Difficile che si riesca ad aggiungere il mese in più, soprattutto sul breve periodo. Intanto, le famiglie dovranno continuare ad organizzarsi, sapendo di poter ricorrere sempre a quel servizio che non conosce vacanze, malattie, rivendicazioni sindacali: i nonni appunto.





Nonno Pino e Isabel



«Nonno Pino sei bellissimo», una dichiarazione di amore incondizionato quella di Isabel, 4 anni, davanti alla quale Giuseppe Bessega crolla ogni volta. «Io ho due figli e Isabel è l’unica nipote - racconta -. Dire che mi piace stare con lei non rende abbastanza l’idea; quella bambina mi riempie la vita. Io per lei ci sono sempre da quando aveva tre mesi. Mia figlia Paola e Stefano, il papà, lavorano; la piccola frequenta la scuola dell’infanzia alle Marcelline. Quando però hanno bisogno, basta una chiamata: «Papà, puoi venire?». La risposta è scontata. Per me non è un peso, ma una gioia immensa. E mi sciolgo quando Isabel, mi dice: «Nonno non voglio la badante». Per lei la babysitter è la badante. Assieme giochiamo: al parco come in casa. Questa piccola mi dà la possibilità di mantenermi giovane e di stare al passo con i tempi che cambiano. Torna da scuola e mi racconta quello che ha fatto e che ha imparato. È un mondo meraviglioso che scopro ogni giorno, grazie a lei. Sa qual è l’unico dispiacere? Che cresce troppo in fretta».





Nonna Mina e Leo



«Per Leo mi sono trasferita da Bressanone a Bolzano: è stata la scelta migliore che potessi fare». Mina (Cosima all’anagrafe) Putignano, è l’esempio di una nonna - e sono più d’una - che si è addirittura trasferita pur di stare vicino all’ultimo arrivato. «Io ho due nipoti, ormai grandi che vivono a Brunico, alle quali sono molto legata; poi è arrivato Leo, 6 anni a giugno, ed è stato amore a prima vista».



Anche Mina e il marito, per Leo ci sono sempre. Ad eccezione dei due mesi in estate, quando torna a “casa” in Puglia. Pronti a “coprire” tutti i buchi del servizio per l’infanzia, per consentire ai genitori, Lorena e Massimiliano, di lavorare senza avere lo stress da orologio e i sensi di colpa.



«La telefonata più attesa - racconta - il giovedì sera, quando Leo ci ricorda che il giorno dopo, dobbiamo andare a prenderlo all’uscita dalla scuola dell’infanzia, perché i genitori lavorano. Poi, quando è bello, si va al parco. Il nonno in porta; io devo calciare il pallone e lui fare gol. Lo vediamo felice e per noi questo è il regalo più grande».



Nonna Anna con Nicolò e Jacopo (foto d'apertura)



«Io sono stata una mamma single, sinceramente non so come avrei fatto a crescere mia figlia e lavorare, se non avessi potuto contare sull’aiuto determinante dei miei genitori». Consapevole delle difficoltà a conciliare impegni di famiglia e impegni di lavoro, Anna Modolo oggi fa parte dell’esercito di nonni al servizio h24 di figli e nipoti. «Nicolò ha sei anni, Jacopo un anno - racconta -: mia figlia al momento è in maternità, però tornerà a lavorare presto. In ogni caso già adesso quando c’è bisogno io ci sono sempre. Tutti gli altri impegni vengono dopo. Per me non è un peso, ma una gioia perché i bambini mi riempiono la vita e mi sorprendono ogni giorno per vivacità, fantasia, capacità di imparare velocemente. La cosa bella, quando si è nonni, è che non si ha il peso dell’educazione, quello spetta ai genitori; con noi i piccoli devono solo divertirsi. Tanto che con Nicolò ho un patto: alcune cose si possono fare solo con la nonna. Tra queste c’è anche youtube in tv».