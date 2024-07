«Influencer e musicista. Il mio sogno adesso è condurre Sanremo» 

BOLZANO. «Punto sempre in basso», scherza il musicista e influencer Giovanni Brugnoli, in arte Revee, mentre racconta prossimi sogni e obiettivi. Il primo: la pre-conduzione del Festival di Sanremo su Rai1, a cogliere le emozioni di pubblico e artisti nei magici momenti prima del Festival.

«Poi, perché no: anche la conduzione vera e propria», sorride. C’è poco da scherzare: il 27enne bolzanino, ormai adottato da Milano, è tra i volti più conosciuti del web, e a Sanremo ad intervistare gli artisti c’è stato veramente. Ma non solo: per tre anni è stato ambassador all’Eurovision music festival per Tik Tok. Sui canali social vanta oltre 1 milione di followers e da novembre 2023 ha aperto un’agenzia a Milano dove aiuta giovani artisti a districarsi nella giungla del web.

Revee ha iniziato la sua carriera a 16 anni, pubblicando video su youtube in cui cantava. Il primo contratto discografico lo ha firmato un anno dopo, ancora minorenne, con un’etichetta Svizzera.

Nel 2016 ha pubblicato il suo disco di debutto. Poi si è trasferito a Milano, dove si è scontrato giovanissimo con il complesso mondo di manager, talent scout, e agenzie per giovani star da cui racconta: «Sono scappato a gambe levate».

Da qui l’idea di diventare il manager di se stesso?

Sì, dopo una serie di delusioni in diverse agenzie. Quando ho iniziato, il mondo social era ancora poco conosciuto, e molti artisti venivano sfruttati perdendo il loro potenziale. Allora ho iniziato a gestirmi da indipendente. Essendo un nativo digitale, per quanto facessi musica, ero proiettato sul web. Ne ho imparato i meccanismi, e nel 2018 ho iniziato a fare da manager anche ad altri artisti. L’anno scorso ho fondato un’agenzia per content creator. Adesso ci lavoriamo in dodici e seguiamo ventiquattro ragazzi.

Qual è la grande difficoltà del lavorare nel mondo dei social?

Sicuramente la velocità con cui cambiano: ormai ogni due settimane esce qualcosa di diverso. È un linguaggio complesso da comprendere, e non bisogna perdere il ritmo. Lavorandoci quotidianamente ho imparato a prevedere le cose prima che accadano: algoritmi, tendenze, cambiamenti di mercato. A un certo punto riesci a leggerle, però devi viverlo. È molto chiaro fin da subito dove stanno andando le cose.

Facciamo un passo indietro, oltre alla musica il successo è arrivato con la comicità...

Ho sempre avuto due anime: una profonda e una divertente. Le cose più “leggere”, le pubblicavo su questa pagina, che si chiamava “Che vita orribile”, dove non c’era la mia faccia e potevo sfogarmi. Qui prendevo in giro, cinicamente e ironicamente, le mille disavventure che vivevo. Con l’arrivo di Tik Tok si è creata la giusta occasione per iniziare a metterci la faccia. Ho iniziato a pubblicare video ed è andata benissimo. Qui raccontavo in modo divertente la vita quotidiana. Non sono mai stato un palestrato, o un modaiolo, e sul profilo raccontavo la vita vera. In questo nuovo modo di vedere i social sento di essere stato uno dei precursori.

Per concludere, in una vita sempre connessa come la sua, le viene mai voglia di staccare completamente?

I social per me adesso sono un lavoro, non più intrattenimento. A cena fuori, per fare un esempio, non mi vedrete mai con il telefono in mano, perché ogni minuto senza lo vivo come un minuto guadagnato. Dovendo lavorare online ogni giorno, si è creato l’effetto opposto, e mi viene più il desiderio di staccare nella vita privata.