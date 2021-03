«Io, bolzanino a Mosca: ho fatto lo Sputnik e sto benissimo» 

BOLZANO. Direttore commerciale della Pichler Project in Russia, da ormai dieci anni il bolzanino Roberto Magri vive e lavora a Mosca dove recentemente è stato vaccinato con lo Sputnik: il vaccino russo primo tra tutti ad essere brevettato già nell'agosto del 2020. «Allo scoppio della pandemia, l’anno scorso, il governo russo ha costruito ospedali ovunque e in Russia da diversi mesi è possibile vaccinarsi praticamente ovunque, anche nei supermercati e senza liste di attese», spiega Magri.



Roberto Magri, lei è nato a Bolzano ma vive e lavora in Russia da anni: come ci è arrivato fino a Mosca?



Per la Pichler Project avevo iniziato a seguire il mercato russo, quindi, nel 2010 mi è stato proposto di trasferirmi in Russia e dopo averci pensato un attimo ho deciso di accettare questa sfida. All'inizio, devo dire, è stata dura, ricordo quante volte sbagliavo a prendere la Metro, perché le scritte erano solo in cirillico, poi però sono arrivati i Mondiali di calcio e hanno tradotto in inglese tutte le scritte. Detto questo, ora ho una buona comprensione del russo.



In inglese e russo è scritto anche il suo certificato di vaccinazione, giusto?



Sì, infatti, ho seguito le polemiche in Europa sul vaccino russo Sputnik, ma devo dire che chi le ha sollevate forse dimentica il livello avanzato della scienza in Russia. Ora, dopo diversi mesi e un endorsement arrivato da una rivista medica internazionale che ne ha riconosciuta l’efficacia e dato così slancio alle vaccinazioni, lo Sputnik è stato adottato da diversi paesi, mi pare pure da San Marino. Da quello che sembra, risulta efficace anche contro le diverse varianti.



Come è andata la sua esperienza vaccinale?



Per poter lavorare, in questi mesi, ho dovuto fare il tampone diverse volte. Poi, un giorno ho deciso di farmi misurare gli anticorpi al Covid-19, perché questa è una opzione che il governo russo offre gratuitamente. In pratica, ti spiegano che se hai quegli anticorpi specifici e in misura sufficiente, il vaccino non serve farlo, ma se non li hai te lo consigliano, anche se non ci sono liste d'attesa o di priorità per la vaccinazione.



Intende dire che la sanità pubblica in Russia non vaccina prima le categorie a rischio come in Italia?



Sì, la vaccinazione è su assoluta base volontaria, ma è anche vero che ad esempio a Mosca è possibile vaccinarsi in diversi siti, perfino nei grandi supermercati che hanno tutti predisposto postazioni vaccinali a libero accesso per russi e anche stranieri. Per quel che mi riguarda, sono stato vaccinato in una clinica privata, dove mi hanno prima fatto alcune domande, misurato la pressione e tenuto li mezz’ora dopo il vaccino per capire se avessi sviluppato reazioni avverse.



Ha effettuato solo una iniezione?



No, lo Sputnik prevede la doppia vaccinazione, e recentemente ho anche effettuato il richiamo. Per il richiamo devi aspettare tre settimane e uno o due giorni. Posso dire di non aver accusato alcun sintomo, tranne un poco di debolezza la sera della prima iniezione e nulla in occasione della seconda.



Le è stato spiegato come e quando lo Sputnik avrebbe sviluppato un effetto protettivo contro il Covid-19?



Certo, mi hanno subito comunicato che il vaccino inizierà ad esercitare il 100% dei suoi effetti tre settimane dopo il richiamo. A quel punto, potrò misurare se il mio organismo avrà sviluppato gli anticorpi, anche se non ci sono ancora dati certi sulla durata vaccinale.



Ha conoscenza di altre persone vaccinate che però hanno sviluppato reazioni avverse?



Limitatamente alla cerchia delle mie amicizie, devo dire che moltissime persone si sono vaccinate con lo Sputnik e nessuno di loro mi ha confessato di avere accusato effetti negativi significativi.



Tornando alla gestione della pandemia, l'anno scorso quando avete iniziato a sentire il problema della diffusione dei contagi?



Verso fine marzo, inizio aprile 2020, quando amici e colleghi russi mi chiedevano preoccupati della situazione in Italia e poi a distanza di qualche periodo si è iniziato a sentire il problema anche qui, in prima battuta sotto forma di allarmismo, al quale il governo ha immediatamente reagito.



Ci spiega in che modo e con quali misure?



Sei settimane di lockdown completo. Mentre per muoversi a Mosca dovevi dimostrare di esserti registrato in un sito dove, grazie a una app, le autorità sanitarie avrebbero potuto tracciare i tuoi spostamenti. Ad ogni modo, per uscire di casa era necessario avere sempre un motivo. Anche qui, come in Italia, non era possibile muoversi nei parchi, sono stati chiusi i musei e il governo suggeriva di lavorare a casa, anche se passato il lockdown non sono mai stati vietati gli spostamenti all'interno della federazione russa.



Per quanto riguarda negozi e attività commerciali?



Ristoranti e bar sono rimasti chiusi solo per poco tempo, all’inizio della pandemia. I ristoranti si sono reinventati con consegne a casa: c'è stato un vero boom di corrieri che portavano di tutto. Ha funzionato tutto in modo eccelso, l’online in un’ora arrivava a casa. Fino a un paio di mesi fa i ristoranti dovevano chiudere alle 11 di sera, poi la restrizione è stata tolta, ma c'è da dire che in Russia per entrare in un luogo pubblico, oltre alla mascherina obbligatoria fin dall'inizio per uscire di strada, è necessario indossare i guanti.



Come ha reagito l'opinione pubblica, in tema di restrizioni alla libertà personale?



Qui le regole vengono generalmente rispettate dalla popolazione, e non solo in questo caso. Credo che le proteste siano state sporadiche proprio perché durante il lockdown il governo ha messo tutte le categorie in ferie, regolarmente pagate. In questo modo, i cittadini non hanno perso il salario o quando è successo è accaduto in minima parte. Questo, oltre ad altre misure immediate per le imprese, sicuramente ha calmato da subito le acque.



Esistono i no-vax in Russia?



I contestatori ci sono, ma non si sono fatti sentire molto. Anche perché, come le dicevo, il governo ha immediatamente costruito ospedali ovunque per prepararsi al peggio, ha fatto arrivare i c.d. ristori, e successivamente ha deciso di offrire la vaccinazione su base volontaria, senza stabilire categorie di priorità.



Da quanto manca dall'Italia?



Dall'inverno scorso. La trafila sarebbe la quarantena sia in Italia sia al ritorno in Russia: perderei quasi un mese. Fondamentale per me sarà l'adozione del passaporto vaccinale che permetterà gli spostamenti tra i vari paesi.