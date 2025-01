L’Anpi cambia casa: la nuova sede in via Resia all’ex circolo Masetti

BOLZANO. L’Anpi Alto Adige cambia casa. Il comitato provinciale dell’Associazione nazionale partigiani lascerà presto la propria sede al civico 31 di via Torino per trasferirsi in via Resia 64, negli spazi che un tempo furono prima casa del circolo culturale del Pci “Walter Masetti” e successivamente sede del circolo Pd di Don Bosco. Insomma, un luogo importante per la sinistra bolzanina. La nuova sede, che si trova a poche decine di metri dal lager di Bolzano, darà il via a una nuova e importante fase per Anpi Alto Adige.

«Sarà una “Casa della Memoria”», spiega il presidente Guido Margheri, che ha dato ai soci la notizia del trasferimento in occasione del tradizionale scambio di auguri, a cui ha partecipato anche il sindaco Renzo Caramaschi. L’obiettivo è dare vita a «un centro di documentazione storica, ma anche un polo di iniziative per l’attuazione concreta dei valori della Costituzione. Attuazione che avverrà attraverso attività e iniziative. Guarderemo al passato, insomma, ma anche al futuro, ovviamente in continuità con il lavoro svolto in questi anni, con un ulteriore salto di qualità. Saremo ancora punto di riferimento all’interno di una vasta rete di associazioni». L’Anpi era arrivata nella sede di via Torino nel 2016, dopo essersi trasferita dalla “Casa delle associazioni” di Gries. Il trasloco è già cominciato, ma si concluderà ufficialmente tra qualche mese, con l’inaugurazione.

«Sarà un investimento positivo in una zona meravigliosa. La storia delle sedi coincide con varie stagioni dell’Anpi» prosegue Margheri, per spiegare come l’Anpi, costituita il 6 giugno del 1944, promossa ufficialmente come associazione dei partigiani il 5 aprile del 1945, si sia evoluta nel corso dei decenni, ma senza mai perdere i suoi valori fondanti. Associazione che oggi conta ben 153mila iscritti in tutta Italia. «A oltre 80 anni dalla nascita – spiega Margheri – è chiaro che l’Anpi non è più solo un’associazione combattentistica riservata a partigiani e familiari di partigiani, ma ad essa possono iscriversi democratici, antifascisti e chiunque si riconosca nei valori della Costituzione». Lo spostamento e il nuovo inizio comporterà un notevole impegno e serviranno risorse, umane e finanziarie. «Abbiamo già lanciato l’appello ad amici e istituzioni perché ci sostengano» spiega Margheri. Nella nuova sede di via Resia Anpi Alto Adige celebrerà l’80° della Liberazione – a cui è dedicata la tessera 2025 – e sarà luogo in cui verranno sviluppate importanti iniziative nell’ambito del “Remember Festival” e del “Festival delle Resistenze” promossi da un’ampia rete di associazioni e istituzioni.

Quanto l’associazione presieduta da Margheri sia attenta alla realtà del territorio lo dimostra l’impegno che Anpi Alto Adige rivolgerà per promuovere il rispetto della legalità, con un chiaro riferimento ai recenti scandali che hanno coinvolto politica e imprenditoria, oltre ai sempre più concreti pericoli di infiltrazioni delle mafie nel tessuto economico altoatesino. Sempre attento, inoltre, sarà lo sguardo allo sviluppo della convivenza e della solidarietà e a un’autonomia che non smarrisca la stella polare dell’attuazione dei principi costituzionali. Costante è determinato resterà l’impegno per la pace, contro le guerre, contro il razzismo e contro le discriminazioni, in particolare quelle di genere. Insomma, dice Margheri, con le sue radici piantate nei valori democratici della Repubblica italiana, l’Anpi è più viva e vigile che mai. E con il trasferimento nella nuova sede di via Resia, certo non privo di difficoltà, promette di essere ancora più attiva e protagonista della realtà altoatesina.

