L’arginale, un’arteria da brivido 

BOLZANO. Ci vorrebbe un avviso. un cartello con scritto «lasciate ogni speranza voi ch’entrate». così da avvisare chi viene da fuori e ancora non sa cosa l’aspetti che, una volta entrato in arginale, troverà l’inferno. nel corso degli anni, infatti, i bolzanini si sono abituati ad affrontare quello stretto budello a due corsie che scorre sotto il cavalcavia dell’autobrennero e attorno a cui ruota la viabilità di quasi tutta la città. non così chi viene da fuori che, all’improvviso, si trova immerso in un fiume di veicoli, con auto, moto e camion ed enormi tir che gli sfrecciano a destra e a sinistra, a pochi centimetri, e che si spostano da una corsia all’altra in una sorta di assurdo gioco. ecco, chi entra per la prima volta in arginale lo percorre incredulo, spaventato e, quando alla fine ne esce, si guarda indietro, orgoglioso di aver compiuto una simile impresa.





Purtroppo, però, al di là dell’ironia, non c’è nulla di divertente nel percorrere l’arginale e i rischi sono sempre molti. le cronache raccontano incidenti più gravi, come quello tragico in cui, il 12 dicembre scorso, ha perso la vita il diciassettenne michele torcaso, ma non possono dare conto dello stillicidio di tamponamenti, di fiancate da rifare, di specchietti e di fanali in frantumi. lo fanno quando solo quando i veicoli coinvolti si ritrovano in posizioni tali da interrompere il flusso del traffico, mandando completamente in tilt la viabilità dell’intera parte sud della città, con ripercussioni pesantissime anche sul resto del capoluogo. da anni e da più parti si chiede di mettere mano all’arginale: impresa tutt’altro che facile che, però, appare indispensabile e inevitabile. una richiesta che si rinnova, più forte, ogni volta che accade qualcosa di grave.





Breve il viaggio, tanta la paura



La porta dell’inferno è rappresentata dall’accesso da ponte Roma. Sì, perché chi arriva da nord ha un approccio soft all’arginale ed è solo sotto a ponte Roma, dove le due strette corsie corrono tra alti guardrail, che le cose cominciano a farsi difficili. Lì, la segnaletica invita chi guida spostarsi sulla sinistra e, poche decine di metri più tardi, l’ignaro ospite scopre il perché: da destra, all’improvviso, si vede arrivare addosso (o così gli sembra) veicoli che, un secondo prima di centrarlo, gli si affiancano a pochi centimetri. Nemmeno il tempo di riprendersi dallo spavento che l’automobilista deve affrontare un’altra difficile sfida: decidere se rimanere sulla carreggiata di sinistra, e imboccare così l’uscita al Twenty, o proseguire la sua avventura sull’arginale e dare quindi il via a una sfida all’ultimo colpo di freccia per potersi spostare sulla destra. Manovra, questa, che durante le ore di punta necessita di sangue freddo, attenzione e rapidità. Poi si prosegue, mantenendo sempre gli occhi spalancati su chi ci sta al fianco e davanti, e si arriva in un punto pericolosissimo, quello teatro della tragedia di Michele. Lì, chi guida deve stare attento a chi si immette sull’arginale, provenendo da via Galilei, e deve necessariamente rimanere sulla destra, almeno fino a quando la segnaletica orizzontale - le righe tratteggiate – non consentono il cambio di corsia.



C’è però chi non attende, perché ha fretta di superare chi lo precede, perché non fa caso alle strisce oppure perché vuole imboccare l’accesso ai magazzini sul retro del Twenty. Di solito lo fanno furgoni e camioncini e, oltre che vietata, si tratta di una manovra pericolosissima. Poco dopo, sulla destra, ci si imbatte nell’uscita per ponte Palermo. Anch’essa preceduta dai funambolici zigzag di chi cerca di guadagnare lo svincolo e non di rado da colpi di clacson e gestacci. Ma non c’è tempo per arrabbiarsi, la strada corre, bisogna fare in fretta e spostarsi tutti sulla sinistra per lasciare spazio a chi, invece, da ponte Palermo si immette sull’arginale. Stessa scena di Ponte Roma e tanti tanti spaventi. Ma è già ora di muoversi tutti sulla destra, per consentire l’accesso a chi sale da via Righi. Ogni manovra dev’essere precisa perché i veicoli si sfiorano come gli aerei di una pattuglia acrobatica. Basta una disattenzione e ci si tampona o ci si scontra sulle fiancate. L’uscita per ponte Resia, sulla sinistra, preceduta da quella su via Ressel - la 6A – è quasi l’ultima sfida dell’arginale. Chi prosegue si deve ancora una volta spostare sulla destra e poi decidere se andare a sinistra, e imboccare l’A22, o rimanere dov’è per andare verso la MeBo o in zona industriale, infilandosi in un labirinto di raccordi che martedì hanno tradito i due motociclisti olandesi, uno dei quali ha perso la vita. Percorrere l’arginale, insomma, è un’esperienza che chi non è di Bolzano racconta con lo stesso tono di chi parla del suo safari in Africa o della scalata a una cima assai difficile.P.T.