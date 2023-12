L’incanto dello Schiaccianoci “moderno” di Blanca Li arriva a Bolzano

BOLZANO. Il compito di concludere l’anno al Teatro Comunale di Bolzano spetterà alla pluripremiata coreografa e ballerina spagnola Blanca Li, che domenica 31 (ore 20.30) e lunedì 1 gennaio (ore 18) porterà davanti al pubblico altoatesino la sua personale versione moderna de Lo Schiaccianoci.

Lo spettacolo è inserito all’interno degli Eventi Speciali programmati dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento in occasione delle festività natalizie: una ricca programmazione di spettacoli pensati per le famiglie, tra musica, danza, acrobazie, comicità e grande intrattenimento.

Lo Schiaccianoci è ormai considerato da tutti come uno dei balletti più belli all’interno del repertorio classico. Composto alla fine del 1800 sulle meravigliose musiche di Piotr Ilitch Tchaikovski e le coreografie di Marius Petipa, nel corso degli anni il balletto è stato oggetto di numerose “reinterpretazioni coreografiche” ad opera di grandi nomi della danza quali Balanchine, Nureyev, Béjart.

Blanca Li, pluripremiata coreografa, ballerina, attrice e regista spagnola, da sempre desiderosa di confrontarsi con questo meraviglioso capolavoro senza tempo, ci regala ora la sua personale versione moderna ispirata allo Schiaccianoci: una versione in stile hip hop, all’insegna del métissage e con un corpo di ballo davvero incredibile.

Una nuova e fantastica interpretazione che domina il capolavoro musicale di Tchaikovski e lo reinterpreta in stile urbano, in maniera stupefacente. Sul palco otto ballerini nutrono il loro talento con le loro radici culturali ispaniche e un movimento hip hop iberico estremamente autentico e molto vicino alle sue origini newyorchesi, caraibiche e californiane.

Una personale versione dello Schiaccianoci in cui, come scritto dal quotidiano francese Le Monde, «Blanca Li presenta la danza urbana in tutto il suo splendore […]», combinando diversi stili di danza hip hop e unendo la break dance al popping, boogaloo, locking.

Info: biglietti acquistabili online su www.ticket.bz.it e alla biglietteria del Teatro Comunale di Bolzano.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it o chiamare il numero verde 800013952.