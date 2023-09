L’ultima messa dei Carmelitani e il lungo abbraccio dei fedeli 

BOLZANO. Lacrime di commozione, ma anche di tristezza e di rabbia quelle dei fedeli domenica mattina nella chiesa dei carmelitani in via Col di lana. In tanti sono accorsi per assistere alla penultima messa celebrata dai frati, che da settant’anni guidano la comunità nella chiesa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Ieri sera l’ultima celebrazione si è conclusa con un momento di condivisione con i fedeli.

A partire da domenica la chiesa ha una nuova gestione, e i Padri carmelitani saranno trasferiti a Verona, secondo la decisione dei superiori. Il motivo: la crisi delle vocazioni che mette la Chiesa sempre più in difficoltà. A celebrare l'ultima messa c’erano padre Ferdinando e padre Giovanni. Padre Alessandro è già in Veneto, dove svolgerà il ruolo di priore nel santuario di Santa Teresa del Bambin Gesù. A breve lo raggiungeranno anche gli altri.

«Quando verrete a bussare qui non troverete più i frati Carmelitani», ha detto padre Ferdinando durante la celebrazione. Parole che pesavano come sassi per i molti fedeli che per decenni hanno trovato un posto nella comunità.

«Se vorrete un’offerta, se vorrete una confessione, un consiglio o semplicemente fare una chiacchiera... Non ci saremo più, è soppressa la nostra casa», ha continuato il frate con la voce rotta dalla commozione.

«È un gran peccato», ha raccontato ieri una signora, seduta tra le prime file della navata insieme al marito e gli amici. «Veniamo in questa chiesa da quando siamo arrivati a Bolzano. Sono passati 55 anni, e ormai era diventata la nostra seconda casa». Vano il tentativo portato avanti a fine maggio dai membri della comunità parrocchiale che, appurata la notizia del trasferimento dei frati, avevano raccolto centinaia di firme, per chiedere che i padri carmelitani potessero restare in via Col di Lana. L’ultima speranza è stata spazzata via nei giorni scorsi, quando è stato comunicato che i frati sarebbero stati trasferiti in ogni caso. Ieri non restava che dare loro l’ultimo saluto. «È un addio vissuto come un lutto», ha detto padre Ferdinando alla fine del suo discorso. Sulla bacheca in fondo alla chiesa i fedeli hanno appeso una lettera. Sono le parole di ringraziamento che i membri della comunità parrocchiale hanno voluto lasciare in ricordo dei tanti anni trascorsi insieme ai frati.

«Avete soccorso vite nella sofferenza, con costante solidarietà e avete fatto crescere nella fede diverse generazioni, affrontando le difficoltà grandi e piccole dell’intera comunità, unicamente con la fede», recitano alcune delle righe.

Il futuro della chiesa

In mezzo alla tristezza di un saluto sofferto c’è comunque una nota di speranza: la chiesa resterà aperta e don Jimmy Baldo, già responsabile della pastorale di Sacra Famiglia, Tre Santi e Gries italiana, si è impegnato ad assicurare una messa feriale alle 8.30 e una festiva.

«Anche i fedeli però - spiega padre Ferdinando - faranno una serie di attività, in modo da tener viva la comunità che ruota intorno alla chiesa dei Carmelitani».