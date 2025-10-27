La difesa di Carlo Vettori: «Lite familiare di natura privata, nessuna violenza»

BOLZANO. Dopo il comunicato diffuso dalla Procura della Repubblica di Bolzano sul procedimento a carico del consigliere comunale Carlo Vettori, denunciato dalla moglie e sottoposto a un provvedimento di allontanamento e di divieto di avvicinamento nell’ambito del Codice rosso, il suo legale, avvocato Gabriele Repetto, ha diffuso una nota per chiarire la posizione della difesa e ricondurre la vicenda ai suoi termini giudiziari.



«In relazione alle comunicazioni diffuse oggi dalla Procura della Repubblica di Bolzano riguardanti il consigliere comunale Carlo Vettori - si legge -, si precisa che si tratta esclusivamente di ipotesi di reato e, come tali, devono essere considerate.



La vicenda riguarda una lite familiare di natura privata, priva di qualsiasi forma di aggressione fisica o violenta. L’intervento delle forze dell’ordine ha comportato, come atto dovuto, l’emissione di un provvedimento provvisorio di allontanamento dalla casa familiare, successivamente convalidato dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero, che ha domandato l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Anche tale provvedimento, va ricordato, rientra nelle misure precauzionali standard previste dal Codice Rosso durante la fase delle indagini. Riteniamo tuttavia che non sussistano né le condizioni per contestare il reato di maltrattamenti né le esigenze cautelari che giustifichino l’applicazione di tali misure.



Nel corso di questa settimana è prevista l’audizione della persona offesa. All’esito dell’interrogatorio, anche la difesa e lo stesso assistito potranno far sentire la propria voce formulando contestualmente l’istanza di revoca della misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari, previo parere del Pubblico Ministero.



Confidiamo che ciò avvenga già nei prossimi giorni – conclude il legale -, nella convinzione che l’esame sereno dei fatti consentirà di restituire chiarezza e proporzione alla vicenda».