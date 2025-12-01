“La magia delle feste”, musica e sport aprono il Natale nei quartieri di Bolzano

BOLZANO. Prende il via giovedì 4 dicembre, in piazza Mazzini, “La magia delle feste nei quartieri di Bolzano”, l’iniziativa del nostro giornale e del Comune pensata per portare musica, luci e atmosfera natalizia nei rioni della città. L’appuntamento inaugurale, dalle 17.30 alle 19.30, vedrà protagonisti due ospiti d’eccezione: i giocatori dell’Fc Südtirol e le giocatrici del Basket Club Bolzano, attesi in piazza per incontrare il pubblico e dare ufficialmente il via alla rassegna. Sul palco si esibiranno tre giovani artisti: Nela, Camilla Buzzetti e Learco, che apriranno la serie di eventi destinati a proseguire l’11 dicembre in piazza Montessori e il 18 dicembre in piazza Nikoletti.



Al centro della serata inaugurale ci sarà la voce di Nela (Manuela Raduano), classe 1993, originaria di Vieste e oggi attiva a Milano. Dopo gli inizi come busker e la formazione di una band, ha sviluppato uno stile personale che fonde cantautorato italiano ed elettronica pop. A Bolzano si esibirà in solo, proponendo alcuni suoi brani, cover selezionate e due canzoni natalizie. Accanto a lei salirà sul palco Learco, nome d’arte del trentaduenne Michele Bianchi, insegnante di informatica e musicista di strada: un artista che ama la libertà del contatto diretto con il pubblico e che proporrà brani dei Nirvana, di Bob Dylan e due pezzi natalizi. Con loro anche Camilla Buzzetti, ventiduenne cantautrice country-pop dalle influenze angloamericane, autrice di tre singoli e in uscita nel 2026 con nuovi lavori discografici.



La giovane artista porterà a Bolzano una selezione dei suoi brani, tra cui “Christmas is here”, accompagnata dal chitarrista Lorenzo, e interpreterà alcune celebri canzoni di Natale come “The Most Wonderful Time of the Year” e “Let It Snow”. La sua musica nasce dall’incontro tra scrittura in inglese e arrangiamenti costruiti nel prestigioso studio del produttore Lorenzo Cazzaniga, che l’ha seguita nella crescita artistica. Il mix tra le atmosfere internazionali e le radici italiane promette un’esibizione capace di coinvolgere pubblici diversi, dai più giovani alle famiglie.



La rassegna, che punta a portare la magia delle feste nei quartieri e a valorizzare gli spazi cittadini, vuole essere un momento di incontro per tutta la comunità. Le tre serate offriranno spettacoli gratuiti, musica dal vivo e presenze sportive di primo piano, trasformando i quartieri in piccoli palcoscenici natalizi. L’obiettivo è creare un percorso diffuso di eventi che accompagni la città verso il Natale, animando piazze, vie e rioni con l’energia degli artisti e l’entusiasmo dei bolzanini.