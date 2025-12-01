Le ultime
16:48
Umerov, 'progressi significativi, ma questioni da approfondire'
16:40
Abu Mazen sarà tra gli ospiti di Atreju, la kermesse di FdI
16:38
Borsa: l'Europa cauta insieme ai listini Usa, Milano -0,5%
16:34
Il Papa, il mondo guarda al Medio Oriente con timore
16:34
Caso Pifferi bis, assolte l'avvocata e le psicologhe
16:20
Leader sciita al Papa, aggrediti da Israele, aiutateci
15:42
Meloni, Università di Bologna lede i doveri costituzionali
15:27
Mattarella, con Mongolia sintonia di valori come pace e libertà
15:18
Il gas scende a quota 28 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam
15:14
Famiglia bosco, genitori convocati giovedì in Tribunale
Eventi

“La magia delle feste”, musica e sport aprono il Natale nei quartieri di Bolzano

Parte da piazza Mazzini l’iniziativa del Comune e del nostro giornale con ospiti sportivi e tre artisti sul palco: Nela, Camilla Buzzetti e Learco. Gli eventi proseguiranno l’11 dicembre in piazza Montessori e il 18 dicembre in piazza Nikoletti

BOLZANO. Prende il via giovedì 4 dicembre, in piazza Mazzini, “La magia delle feste nei quartieri di Bolzano”, l’iniziativa del nostro giornale e del Comune pensata per portare musica, luci e atmosfera natalizia nei rioni della città. L’appuntamento inaugurale, dalle 17.30 alle 19.30, vedrà protagonisti due ospiti d’eccezione: i giocatori dell’Fc Südtirol e le giocatrici del Basket Club Bolzano, attesi in piazza per incontrare il pubblico e dare ufficialmente il via alla rassegna. Sul palco si esibiranno tre giovani artisti: Nela, Camilla Buzzetti e Learco, che apriranno la serie di eventi destinati a proseguire l’11 dicembre in piazza Montessori e il 18 dicembre in piazza Nikoletti.
 

Al centro della serata inaugurale ci sarà la voce di Nela (Manuela Raduano), classe 1993, originaria di Vieste e oggi attiva a Milano. Dopo gli inizi come busker e la formazione di una band, ha sviluppato uno stile personale che fonde cantautorato italiano ed elettronica pop. A Bolzano si esibirà in solo, proponendo alcuni suoi brani, cover selezionate e due canzoni natalizie. Accanto a lei salirà sul palco Learco, nome d’arte del trentaduenne Michele Bianchi, insegnante di informatica e musicista di strada: un artista che ama la libertà del contatto diretto con il pubblico e che proporrà brani dei Nirvana, di Bob Dylan e due pezzi natalizi. Con loro anche Camilla Buzzetti, ventiduenne cantautrice country-pop dalle influenze angloamericane, autrice di tre singoli e in uscita nel 2026 con nuovi lavori discografici.
 

La giovane artista porterà a Bolzano una selezione dei suoi brani, tra cui “Christmas is here”, accompagnata dal chitarrista Lorenzo, e interpreterà alcune celebri canzoni di Natale come “The Most Wonderful Time of the Year” e “Let It Snow”. La sua musica nasce dall’incontro tra scrittura in inglese e arrangiamenti costruiti nel prestigioso studio del produttore Lorenzo Cazzaniga, che l’ha seguita nella crescita artistica. Il mix tra le atmosfere internazionali e le radici italiane promette un’esibizione capace di coinvolgere pubblici diversi, dai più giovani alle famiglie.
 

La rassegna, che punta a portare la magia delle feste nei quartieri e a valorizzare gli spazi cittadini, vuole essere un momento di incontro per tutta la comunità. Le tre serate offriranno spettacoli gratuiti, musica dal vivo e presenze sportive di primo piano, trasformando i quartieri in piccoli palcoscenici natalizi. L’obiettivo è creare un percorso diffuso di eventi che accompagni la città verso il Natale, animando piazze, vie e rioni con l’energia degli artisti e l’entusiasmo dei bolzanini.

Altre notizie
La gara

Crippa e Battocletti guidano la BOclassic 2025: svelati i primi big

Presentata in municipio la 51ª edizione della classica di San Silvestro: confermati subito i due campioni trentini tra i protagonisti delle gare Elite, insieme al primatista mondiale Kejelcha. Novità per orari e percorso, con l’ultimo tratto nel nuovo parco accanto a Piazza Walther

Attualità