La Provincia striglia il Comune: «Troppi ritardi sugli espropri per l’arginale»

BOLZANO. L'Alto Adige è un trionfo di cantieri con inaugurazioni che si susseguono in ogni valle. Dal 2025 al 2027, la Provincia porterà avanti 59 progetti di infrastrutture stradali in tutto il territorio. L'assessore alla Mobilità Daniel Alfreider parla di investimenti finalizzati a garantire strade sicure e resilienti ai cambiamenti climatici. Complessivamente, nel 2025 sono previsti investimenti per 188 milioni, 140 milioni per il 2026 e 85 milioni per il 2027. In tutto questo Bolzano arranca. «Non è colpa mia se per colpa degli espropri è un problema anche il raddoppio dell'Arginale.

Il Comune - dice l'assessore - ci fa perdere un sacco di tempo. Sempre difficoltà, complicazioni. Non sono riuscito a fare neanche una bike station. Gli altri Comuni - invece - offrono risposte rapide e chiare, visto che tra il resto è la Provincia che paga. Vi faccio un esempio. Se gli altri mi chiedono un tavolo, ci mettiamo d'accordo su forma, colore, grandezza e andiamo ad acquistarlo insieme. In negozio mi chiedono anche le sedie. Bolzano rifiuta il tavolo». Se per la Provincia non è una priorità la variante alla statale 12 lo è invece il potenziamento dell'Arginale, che dal budello attuale dovrebbe diventare una strada a due corsie continue.

Ma bisogna partire - appunto - con gli espropri. E per farlo - dice il sindaco - occorre aspettare i progetti. «Capite che c'è sempre un impedimento? Del resto per raddoppiare l'Arginale - riprende Alfreider - dobbiamo lavorare per forza sulla parte interna, non si può andare a sbalzo sul fiume, costerebbe una cifra improponibile e poi i Bacini montani ci hanno dato lo stop. Ma se il Comune non si dà una mossa con gli espropri, non so quando la vedremo». La task force dei tecniciPer accelerare sulle grandi opere Provincia e Comune hanno deciso di mettere in piedi una task force di tecnici.

A che punto siete? «Mi sembra di avere capito che ci mandano l'architetto Stefano Rebecchi. Abbiamo bisogno di una persona di riferimento, non di dieci. Speriamo di poterci riunire una volta alla settimana». I soldi? Ci sono 250 milioniMa i soldi per Bolzano ci sono? «Certo che ci sono. Con l'Agenda Bolzano, la Provincia ha deciso di investire 250 milioni in progetti di mobilità per liberare il capoluogo dalle auto che soffre di un 45% di spostamenti da traffico pendolare. Tra quelli più importanti, che non prevedono la partecipazione finanziaria del Comune, ci sono l'ampliamento di via Einstein (30 milioni) che inizia quest'anno anche se stavano per bloccare pure quello... ci hanno inviato sei pagine di prescrizioni. Poi, importantissimo, il secondo tunnel del Virgolo (50 milioni) e il tunnel di Monte Tondo (150 milioni) in fase di progettazione. Inoltre, la Provincia sostiene la città nella costruzione del sottopasso di via Roma con 20 milioni mentre il Comune ne investe 60. Altri investimenti della Provincia seguiranno per la costruzione del nodo MeBo. Ma serve un scossa».