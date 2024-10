La Rsa Don Bosco sarà sgomberata: si cerca un posto per 150 anziani

BOLZANO. Trovare una sistemazione provvisoria per gli ospiti della Casa di riposo Don Bosco di via Milano. È l'obiettivo di Assb e Comune per il prossimo anno. Condizione indispensabile per partire, per la fine del 2026, con la demo-ricostruzione della residenza per anziani più grande - dispone di 164 posti, di cui 40 riservati al Nucleo intensivi - e più vecchia - è stata costruita negli anni '50 - dell'Alto Adige.

«È un'operazione molto complicata - ammette la direttrice dell'Azienda servizi sociali Liliana Di Fede -, ma la macchina si è messa in moto e ormai indietro non si torna. Assieme al Comune dobbiamo individuare, cosa non facile, un immobile dove trasferire a rotazione prima una parte degli ospiti e poi l'altra. Visto che i lavori di demo-ricostruzione della Don Bosco si svolgeranno in due lotti».

L'altro giorno si è svolta una riunione tecnica in Municipio, presenti il sindaco Renzo Caramaschi e l'assessore Juri Andriollo, in cui l'architetto Sergio Berantelli, direttore della Ripartizione lavori pubblici, ha illustrato il progetto di fattibilità tecnico economica elaborato dall'ingegner Arturo Busetto. Quindi ha presentato il cronoprogramma che prevede di completare la fase della progettazione definitiva ed esecutiva entro il 2025, per partire con i lavori alla fine del 2026.

Una nuova Casa Don Bosco

«Il progetto - spiega l'architetto Sergio Berantelli - prevede di demolire l'attuale struttura. Si procederà per fasi, abbattendo prima una parte e poi, a lavori ultimati, l'altra. Significherà lavorare con circa metà ospiti presenti, mentre gli altri dovranno essere trasferiti. Scartata l'ipotesi di svuotare completamente la struttura e ricostruirla in un'unica soluzione. Sarebbe stato più semplice per quanto riguarda i lavori; molto più complicato trovare una sede temporanea alternativa per così tante persone».

Ma come sarà la nuova Casa Don Bosco? «Del complesso originario non rimarrà più niente; a parte il Nucleo Alzheimer che è un po' staccato dall'edificio principale ed è stato costruito nel 2016. Cambierà anche la forma: oggi è un parallelepipedo, diventerà una struttura ad "L" con un ampliamento verso il parco. Non cambia invece l'altezza: sei piani di cui cinque fuori terra. Aumenta e non di poco la qualità: almeno il 50% delle stanze saranno singole, mentre oggi sono praticamente tutte doppie. Ciò spiega la riduzione dei posti: dagli attuali 164 a 142.

Investimento previsto: 28 milioni di euro in buona parte coperti dal contributo della Provincia.

«Anche a Bolzano - spiega l'assessore Juri Andriollo - puntiamo ad avere gli standard di qualità che ci sono nel resto della provincia».

La sistemazione alternativa

«La difficoltà - dice Di Fede - sarà trovare una struttura temporanea che possa accogliere a rotazione metà degli attuali 150 ospiti, ovvero 70-80 persone alla volta. Il Comune dovrà verificare innanzitutto se c'è disponibilità all'interno del proprio patrimonio. Una volta individuata la soluzione, si dovrà partire con i lavori di adeguamento. Perché stiamo parlando di una struttura che dovrà ospitare persone anziane che richiedono un'assistenza 24 ore su 24. Durante i lavori, bisognerà operare contemporaneamente su due case: l'attuale dove rimarrà metà degli ospiti e quella provvisoria con l'altra metà. Non sarà facile, ma ne vale la pena, perché alla fine avremo una Casa nuova, moderna, in grado di garantire una migliore qualità di vita e assistenza ai nostri anziani».