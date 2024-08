«La Strada, una storia lunga 46 anni: siamo là dove c’è il disagio» 

BOLZANO. «La nostra? Una storia lunga 46 anni. Da subito si è compreso che per fare del bene era necessario fare bene. Sono stati individuati i primi due ambiti operativi - minori e giovani tossicodipendenti - e da lì si è partiti. Oggi le sfide sono molteplici. Non siamo più solo lotta alla tossicodipendenza. Siamo un centro che aiuta giovani, genitori, donne, che entra nelle scuole, che fa prevenzione, che lotta contro la tratta delle giovanissime. Non facciamo miracoli, offriamo alternative. E l’impegno è costante».

Alessio Cuccurullo, avvocato, neo presidente dell’associazione “La Strada – Der Weg” dice che don Giancarlo Bertagnolli, il fondatore, continua a indicare la via. «Ha trasformato in realtà viva una visione, un’intuizione, un’utopia». Il 14 giugno del 1978 in un appartamento in via Vittorio Veneto, volontari e obiettori iniziarono a ospitare persone di tutte le età con problematiche, esigenze e difficoltà differenti. Le resistenze ad accogliere sul territorio strutture dedicate a giovani in difficoltà costrinsero don Giancarlo a cercare spazi e comunità accoglienti. Nel 1980 nacque in via Vittorio Veneto la prima Comunità per minori. «Il cammino è iniziato lì. Sono cambiate le esigenze, ma continuiamo a scardinare il disagio. C’è sempre più bisogno di aiuto e sempre meno capacità di arrangiarsi. Occorre tenere alta l’attenzione». Oggi l’associazione interviene in sette aree - bambini e giovani, casa occupazione lavoro, cultura territorio e famiglia, dipendenze e salute mentale, donna e pari opportunità, prevenzione e consulenza e scuola - ed opera attraverso 90 unità operative distribuite in tutta la provincia. Un lavoro importante e prezioso.

«Nel 2023 abbiamo incontrato 16.130 persone, accompagnato 6.751 e prese in carico 997. Viviamo di contributi, rette e aiuti».

La lotta alla tossicodipendenza la vostra prima grande sfida.

Siamo partiti così e continuiamo su questo fronte. Lavoriamo tanto anche sulla prevenzione, il nostro obiettivo è togliere il disagio. Con grande rammarico non abbiamo più la comunità terapeutica di Sant’Isidoro. È stata chiusa a ottobre dell’anno scorso, perché non è stata più ritenuta necessaria dal Serd (Servizio per le dipendenze dell’Asl). Oggi le persone vengono seguite in parte dallo stesso Serd, i più anziani nelle case di riposo, i giovani ambulatorialmente o fuori provincia.

Fino agli anni Novanta si moriva di eroina.

Oggi non esiste più una sola droga. I giovani fanno mix di sostanze sintetiche a basso costo. I danni fisici e mentali sono pesanti. Attraverso il servizio “Exit” - che esiste da anni - ed un team di psicologi, lottiamo contro il consumo e l’abuso di sostanze psicoattive illegali soprattutto nei minorenni e aiutiamo i familiari a gestire situazioni al limite.

Sempre più importante la vostra presenza dentro le scuole.

Sì è vero. Ci chiamano per problemi di bullismo, di mancata inclusione ecc. e noi forniamo consulenze spesso individualizzate. Occorre parlare, capire ed instaurare rapporti di fiducia dai 13 anni in su. Trattiamo anche ragazzi che a 21 anni si trovano fuori dalla scuola senza più sostegno. Faticano a trovare un lavoro, casa. Penso anche alle giovani madri seguite dai progetti dell’Ipai di via Guncina per due anni. Abbiamo per loro una serie di alloggi - in parte li troviamo sul mercato, in parte ci aiuta l’Ipes - e seguiamo queste giovani donne nella loro crescita.

Come sono i giovani oggi?

In certi casi più chiusi. Vedo stranieri di seconda generazione meno integrati, la capacità di farsi accettare non è scontata. Vivono in un limbo. I loro genitori sanno leggere e scrivere la loro lingua. I ragazzi spesso la sanno parlare, ma non scrivere. Difficile che possano tornare a casa loro. E difficile che si mescolino. Oggi l’albanese sta con l’albanese, il pachistano con il pachistano, il nordafricano con il nordafricano. L’Excelsior, la squadra di calcio inclusiva, sta facendo un bel lavoro. Ma i singoli sono chiusi con capacità lavorative medio basse e bisogna fare tanto per alzare il livello. Se non lo fai, non hai un mercato. Una volta questi ragazzi non passavano il Talvera, oggi non è più così. Ma devono imparare a girare l’Alto Adige. Per avere un’altra visuale, una prospettiva diversa. Abbiamo un progetto che li accompagna fuori scoprire cose diverse. Non la solita strada, la solita “vasca” dove si rischia alcol, droga e litigio.

Italiani e tedeschi si mescolano?

Difficile. La situazione era migliore anni fa. Viviamo insieme, ma non possiamo continuare a dire che l’altra “bolla” non va bene. Bisogna abbassare le paure ed avvicinarsi. Altrimenti c’è chi manda i figli a scuola a Terlano per evitare “l’altro”, il diverso. Ma questo è scappare da una realtà in continuo movimento. L’importante è non giudicare a priori.

Il disagio riguarda tutti.

Certo tutti. Anche italiani e tedeschi. Nessuno escluso. I social media creano dipendenza. Desideri. Costruiscono un mondo artificiale, nel quale si viene riconosciuti solo in modo positivo. Dove si diventa importanti anche se non lo si è. E noi riusciamo a fare tanto. A tirare fuori tanti giovani.

Aiutate le donne ad uscire dalla tratta della prostituzione.

Non solo donne, anche maschi. Tutti molto giovani. Arrivano più che altro dai paesi africani, attratti da false promesse. Ci vengono mandati dal nord-est e noi li aiutiamo nell’integrazione. Spesso e volentieri hanno bisogno di imparare tutto, le cose più semplici, anche andare in bicicletta. Oggi tanti vanno a scuola, altri lavorano e vivono all’interno di alloggi protetti. Nell’ultimo anno abbiamo seguito circa 250 persone. Un’infinità.