Lampis: «Il mio debutto tra le bombe. Poi ho scelto la cultura» 

BOLZANO. Antonio Lampis oggi si trova a capo della ripartizione Cultura italiana, che regge da 26 anni, ed è stato chiamato dall’assessore uscente Giuliano Vettorato come direttore del dipartimento Cultura italiana, ambiente ed energia. A 18 anni era in Commissariato del governo. «Mi chiamò Mario Urzì, allora era il prefetto. Mi disse: ecco, questa è la sua scrivania. Era quella di capo di gabinetto. Ho giurato sulla Costituzione, come accadeva allora. L’anno? Il 1983».

Chi era Mario Urzì?

Uno che lavorava di sera, di notte, di sabato e di domenica. Penso uno dei più bravi prefetti italiani.

Invece lei?

Lo stesso. Mi dovevo laureare in legge. Facevo le ore piccole.

Che le diceva?

Non si preoccupi se la guardano come un ragazzino.

Ferie?

Figurarsi. Io allora poche. Lui anche meno. Urzì si era sposato a mezzogiorno e all’una era già in ufficio.

Urzì è stato importante per la sua formazione?

Certo. Una fonte inesauribile di sapienza amministrativa. Ha inventato la protezione civile, per dirne una. E prima che lo facesse Zamberletti.

In quali anni?

Dopo Stava. Ricordo che andammo lassù. In quel mentre iniziai ad apprendere le prime lezioni organizzative sulle emergenze. Mi sono servite quando mi hanno chiamato a dirigere i musei italiani. Il manuale di gestione che ho scritto, l’hanno tradotto in tutte le lingue.

Con Urzì, chi si tiene vicino nei ricordi?

Alcide Berloffa. Ero al suo fianco nella Commissione dei Sei. Non so dove prendesse l’energia.

Ne ha un’idea?

Dalla passione, immagino. Facevamo in treno la tratta Bolzano- Roma almeno ogni settimana. Quando si arrivava alle sette a Termini, io ero già cotto, lui sveglio come un grillo. Non gli stavo dietro. “Lampis - mi diceva - presto che ci aspettano”. E via col suo passo da bersagliere.

Aveva un segreto?

Un bastoncino di legno.

Cioè?

Quei vagoni letto facevano ad un certo punto la fermata anche a Firenze. Di solito bussava e si faceva vedere il controllore. Ma non era ancora l’alba. Berloffa si portava dietro sempre uno stecchino fatto su misura che infilava nella maniglia per impedire che qualcuno entrasse. Così dormiva fino a Roma.

E lei?

Me lo sono fatto anch’io. Su suo consiglio. E poi lo seguivo come un’ombra.

Che emergenze c’erano a Bolzano in quei suoi 14 anni in prefettura?

Beh, l’ultima ondata terroristica.

Che atmosfera si viveva?

Cupa. Scoppiavano le bombe in città. Ad una mia amica, in via Roma, saltarono i vetri. Lei si salvò per miracolo. Ma tanti restarono vivi per caso.

Che cosa faceva?

A Bolzano arrivavano una settimana sì e una sì, ministri degli Interni e presidenti della Repubblica.

Erano preoccupati?

Molto. Anche dall’Europa arrivavano segnali: non si poteva accettare che in un Paese Ue si andasse così fuori asse.

Chi giunse a Bolzano in quei mesi?

L’ultimo Cossiga da presidente. E poi Scalfaro prima come ministro degli Interni e poi al Quirinale, infine Napolitano.

E qui?

Si dormiva in ufficio. Lo faceva anche il procuratore Tarfusser, il commissario del governo, i funzionari. Poi giunse la prima immigrazione.

Intende i flussi di profughi che venivano allora dall’Est più che dall’Africa?

Quelli. Tra il ’91 e il ’92 con la signora Pompili al commissariato si individuarono i campi profughi prima per gli albanesi, ricordo che furono installati a Monguelfo, e poi per i bosniaci. A Prati di Vizze e a Malles.

Erano anni decisivi per l’autonomia.

Si è fatto quasi tutto allora, deroghe alla proporz, competenze, l’uso della lingua, il Tar locale, scuola, quietanza. Lavoravo con Silvius Magnago e con Roland Riz. Due grandi persone.

E oggi?

Altri tempi. Forse sono i tempi che fanno le persone.

Cosa avevano?

Una visione. Ed erano sinceri democratici.

Oggi gli italiani non vanno più a votare.

Gli italiani sono una comunità più vecchia di quella tedesca. E poi non hanno imprenditori, poca economia. Ma sa cosa mi diceva Durnwalder a questo proposito? Che i problemi del gruppo italiano deve risolverli la Svp. Prima deve porseli e poi risolverli, perché è per il bene di tutti che vi sia equilibrio di fondo tra i due gruppi.

Poi è arrivato l’incarico da dirigente in Provincia.

Anche lì, il più giovane di prima fascia.

Come mai via dal commissariato del governo?

Avevano bisogno di un giurista. C’era anche tangentopoli. Certo, io avevo già vinto il concorso in prefettura. E che concorso.

Cioè?

Duro. Come quello dei notai se non più. Quattro scritti, 17 materie, novemila iscritti.

Perché allora?

Pensavo, e penso, che la cultura sia il motore di molto, se non di tutto. Certamente di un territorio.

E da lì sono nate una infinità di cose che qui prima non c’erano.

È stato così. Se solo penso alla creazione del Centro Trevi, la prima casa della cultura italiana, a Manifesta, l’incredibile kermesse internazionale, l’invenzione del teatro Cristallo con il rilancio della sala di quartiere, la rivista Scripta Manent. La cultura è stata fondata più che rifondata, nel senso del suo dispiegamento pubblico e amministrativo intendo. Da qui è nata anche la spinta per il Noi.

Dice che c’è un prima e un dopo per la cultura italiana?

Non lo dico io. Quando partimmo, con Manfred Schweigkofler, con la stagione della lirica, venivano i grandi organizzatori in visita. “Sa - mi dicevano - qui fate cultura per le contesse e per le commesse”. Ecco, questa missione di far transitare gli eventi nei quartieri, aprendoli a chi mai era andato a teatro o in una biblioteca è stato il faro.

Da qui, è arrivata la chiamata da Roma.

C’era una situazione di emergenza al ministero della Cultura. Dovevano darmi un museo, mi hanno invece assegnato la direzione generale dei musei.

Anni?

Tra il 2017 e il 2020. Abbiamo reimpostato sicurezza, sistemi di apertura e chiusura. È stata l’ennesima scuola di formazione.

La Provincia come l’ha ritrovata?

Sa, la cultura è sempre stata indipendente.

Quanti assessori ha passato?

Tre: Cigolla, Tommasini, Vettorato.

Differenze?

Sul campo, poche.

Lei non è nato a Bolzano vero?

No, a Cagliari. Ma ce ne siamo andati che non avevo neanche nove anni. Mio fratello allora non stava bene. I medici dissero ai miei: ha bisogno di stare in una città secca. Cioè con l’aria secca. Si decise per Bolzano.

Nostalgia?

No. Io dico che uno si sente a casa dove ha fatto le superiori. Io le ho fatte alle Pascoli.

E sua figlia?

A Greta ho detto, fin da piccola: tu devi fare il Classico. L’ha fatto. Ora lavora alla Fondazione Kessler, è economista.

Lei ha incontrato tanti che hanno lasciato un segno.

Una infinità. Ne ricordo due. Uno è Antonio Maccanico. È stato ministro delle Regioni. Con Berloffa ci abbiamo discusso per mesi. Una mente. Poi, per dirne un altro, Cesare Annibaldi. È stato il capo del personale della Fiat, ma anche quello che ha dato slancio a palazzo Grassi, a Venezia. Mi raccontava cose che oggi sono irraccontabili…

Ad esempio?

La sua tecnica nella selezione del personale. Sa cosa guardo - mi diceva - per prima cosa in un uomo quando si presenta per l’assunzione? Le scarpe. Se sono troppo a punta non va.

E in una donna?

Un metodo politicamente scorrettissimo. Le faceva questa domanda: posso chiederle della sua vita sessuale? Se diceva subito no, grazie, la assumeva, se tergiversava no. Ma non ditelo a nessuno.