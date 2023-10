Le storie del Medioevo spiegate in biblioteca

Il sessismo, sul palco, al Festival dello Sport di Trento: sta facendo il giro dei social – con pesanti attacchi da parte delle femministe – la frase pronunciata dal direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, dal palco di Trento. «Acquisti flop? Quando prendi un giocatore è come una fidanzata. Pensi sia quella giusta, la porti a cena ma poi capisci strada facendo, quando te la metti in casa, che non va bene, che non fa da mangiare, non lava, non stira». Il video è chiaro: il pubblico in sala ha reagito con risate e applausi. Ma ora la clip è diventata virale, per il modo in cui Giuntoli ha rimarcato allegramente ruoli stereotipati della donna.