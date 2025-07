Liceo Torricelli, via all’ampliamento da 8 milioni: 8 nuove aule entro il 2029

BOLZANO. Dopo anni di sofferenza, finalmente anche per il Torricelli arrivano buone notizie: confermato l'inizio lavori nel 2027, il cantiere dovrebbe concludersi a fine 2029 per consegnare alla scuola otto nuove aule e due nuovi laboratori. Allora il liceo scientifico di via Rovigo avrà finalmente gli spazi che da anni mancano, per una spesa che dovrebbe attestarsi sugli 8 milioni di euro.

A dare concretezza alle speranze è una delibera appena approvata a Palazzo Widmann, con la quale viene adottata una modifica al piano urbanistico per l'ampliamento del plesso scolastico e per i lavori al suo interno. «Come ho detto fin dall'insediamento della giunta, la mia attenzione sul settore delle scuole è massima», commenta l'assessore Christian Bianchi, che con l'Edilizia provinciale cura l'opera, «circa il 32 per cento dei progetti che stiamo seguendo riguarda le strutture scolastiche, dove sono da fare tanti interventi e questo per il Torricelli è tra i più rilevanti, per dare una risposta alle esigenze di ragazzi e ragazze».

L'emergenza spazi

L'edificio è composto da tre volumetrie collegate tra loro, realizzate negli anni secondo le crescenti necessità di spazio. Complice l'introduzione dell'indirizzo delle scienze applicate (nato dalla riforma Gelmini del 2010), la dirigenza della scuola si è trovata costretta a cercare altrove gli spazi per alcune classi. Inoltre, Bianchi fa sapere che «i laboratori esistenti risultano insufficienti per numero e dimensioni rispetto al trend delle iscrizioni degli ultimi anni e ancora improntati a una didattica prevalentemente frontale e teorica, non in linea con gli orientamenti pedagogici più attuali».Da anni il Torricelli si barcamena tra laboratori usati come aule ordinarie, classi nell'aula magna, perfino la biblioteca trasformata per tamponare l'emergenza. Nel settembre 2020 la preside aveva messo per iscritto la richiesta di interventi strutturali e organizzativi: al tempo si ragionava su cinque-sei aule normali e altre speciali di dimensioni più generose.Il progetto, i tempi e i costiSentiti gli uffici, Bianchi illustra il progetto: «Sarà realizzato un corpo di fabbrica di tre piani tra l'auditorium e il corpo classi retrostante (quello più a occidente e più prossimo alla palestra, ndr), il quale sarà sopraelevato. In questi volumi troveranno spazio nuove aule e laboratori e nella parte esistente dell'edificio verranno ristrutturati i laboratori secondo le esigenze della scuola».

La superficie dovrebbe aumentare di 1.542 metri quadri, i volumi di 5.405 metri cubi. Il progetto mira a migliorare il verde intorno alla scuola.Nel raggruppamento di professionisti incaricati figurano l'architetto Roberto Busselli come progettista generale, Baubüro per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Pfeifer Planung per statica e antincendio e l'ingegner Bernhard Psenner per l'impiantistica.Il progetto esecutivo dovrebbe essere validato nel 2026, per poi fare la gara per i lavori nel 2027, avviando il cantiere in quell'anno e concludendolo in circa 550 giorni, a fine 2029. Spesa minima, 7,91 milioni di euro. Minima perché questa è la cifra stimata due anni fa con lo studio di fattibilità, ma tra inflazione e rincari sulle materie prime, verosimilmente i costi lieviteranno.