Lido di Bolzano: forse si apre a giugno

BOLZANO. L’assessore Gennaccaro aspetta le decisioni del Governo su spiagge e piscine: «La struttura è già pronta - afferma - stiamo studiando le misure di sicurezza: gli accessi saranno limitati».

La struttura di viale Trieste conta di poter ospitare almeno mille persone in un giorno. Nelle stagioni passate erano state, di media, dalle 3500 alle 4000. Quello che angustia Gennaccaro sono gli abbonati: «Dovremo fare presto nel dare risposte. E immaginare altrettanto in anticipo le varianti: ingressi riservati nei week end solo per i bolzanini, ad esempio, riduzioni per i ragazzi, gestione attenta degli spogliatoi perché i decreti impongono distanze e numero di possibili utenti».

L'assessore e tutto il Comune contano i giorni da qui all'emanazione delle direttive. Quelle anticipate da palazzo Widmann toccano molti settori con date di apertura annesse, dai bari ai parrucchieri, allo sport, agli alberghi. Ma non i lidi. La ragione è che questi ultimi dovrebbero seguire le norme generali previste per la balneazione pubblica. Dunque anche quelle che riguarderanno le spiagge e gli stabilimenti. «Immagino che se si aprirà, lo si farà tutti insieme, piscine e spiagge» anticipa Gennaccaro.