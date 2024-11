Limite ai mandati, Caramaschi: «Mi ha stoppato l’arroganza di chi sta a Roma» 

BOLZANO. «Quello che non sopporto è che ad impedirmi di ricandidarmi siano i politici che siedono in Parlamento a Roma. Per loro nessun limite di mandati, tanto che c’è chi è entrato che aveva i calzoni corti e uscirà - chissà quando - in carrozzina. Per noi sindaci invece, decidono loro che non si può superare il limite dei due mandati. Tutto questo è il frutto dell’arroganza di certi politici. La vivo come una violenza istituzionale». È la reazione, durissima, del sindaco Renzo Caramaschi, 78 anni e tanta voglia ancora di fare, dopo che il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce il limite dei due mandati per i sindaci dei comuni sopra i 15 mila abitanti, recependo - non c’erano alternative se non si volevano rischiare ricorsi - la normativa nazionale. Ancora pochi mesi e a maggio - dopo nove anni di governo a guida Caramaschi - si cambia sia il sindaco che il vice, visto che Stephan Konder ha annunciato di sfilarsi dalla corsa.

Si sapeva che non era facile superare il limite dei mandati imposto dalla legge nazionale, lei però ha sperato fino all’ultimo di ripresentarsi.

Quello che non sopporto è che mi tolgano la libertà di scegliere. Mi sono sentito offeso dal senatore del Pd Francesco Boccia che qualche tempo fa ha definito i sindaci “satrapi”. Di qui la necessità di limitare a due i mandati. Mi chiedo: Boccia da quanto tempo siede in Parlamento?

La nuova legge regionale consente invece a vicesindaci e assessori di candidarsi senza limiti di mandato.

Una cosa ridicola.

Lei però quando si è candidato nel 2016 aveva detto che avrebbe fatto un solo mandato.

Sono stato un po’ superficiale. Non mi sono reso conto che i tempi della burocrazia sono lunghissimi. Per portare a termine un certo tipo di programma servono 15 anni: tre mandati, il numero perfetto.

Da maggio in Comune ci sarà un nuovo sindaco e un nuovo vice.

Cambio completo, ma la città è piena di persone capaci che possono prendere il nostro posto.

Che caratteristiche si devono avere per fare il sindaco oggi?

Bisogna essere pronti a rinunciare alla propria vita. Io lavoro 10-11 ore al giorno.

Ciononostante se potesse, resterebbe altri cinque anni: la verità è che nessuno è mai disposto a lasciare la poltrona.

Non è questione di attaccamento alla poltrona. Mi dispiace lasciare un tipo di vita - bella o brutta che sia - alla quale mi ero affezionato. In questi anni abbiamo rivoluzionato la città.

Non si ricordano però tagli di nastri per l’avvio di grandi opere.

Perché i tempi sono lunghi. Le inaugurazioni di ciò che ho messo in campo io, le farà il mio successore.

E comunque il sindaco di Bolzano è tra coloro che guadagnano di più a livello nazionale.

L’indennità è buona, l’impegno però è totale; le responsabilità enormi.

Ci sarà ancora con la sua lista?

Devo parlarne con i miei.

Bolzano potrebbe essere pronta per una sindaca?

Certo, io qualche idea in testa ce l’ho già.

Cosa farà dopo?

Sto già pensando alle gite da fare.