L’intervento

Lite in casa a Bolzano, la polizia arresta un uomo per violenze

La donna, che ha chiesto aiuto al 112, è stata medicata in ospedale mentre ai polsi del convivente sono scattate le manette

BOLZANO. Un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella serata di mercoledì 5 novembre per maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni della convivente, dopo un violento episodio avvenuto in un’abitazione del capoluogo.

La richiesta di intervento è giunta alla Sala operativa della Questura di Bolzano da parte di una donna che ha riferito di essere stata picchiata dal compagno. Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti subito sul posto, hanno trovato la vittima in lacrime: la donna ha raccontato che, al culmine di una lite, l’uomo l’aveva ripetutamente schiaffeggiata.

Dal suo racconto è emerso che la relazione era segnata da precedenti episodi di violenza fisica e minacce da parte del convivente, un cittadino peruviano residente a Bolzano.

La donna è stata accompagnata al Pronto soccorso, dove le sono stati riscontrati traumi guaribili in due giorni. L’uomo, invece, è stato identificato e portato in Questura, dove – su disposizione dell’Autorità giudiziaria – è stato arrestato e trasferito alla Casa circondariale di Bolzano.

