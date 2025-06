Lotta allo spaccio, due pusher arrestati nel quartiere Europa-Novacella

BOLZANO. Gli agenti della squadra mobile della questura di Bolzano hanno arrestato, durante controlli anti-droga, due cittadini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel primo caso, i poliziotti hanno sorpreso, in via Sorrento, un albanese con passaporto bulgaro, 34 anni, mentre cedeva un involucro ad un tossicodipendente. Dopo essere stato pedinato, l'uomo è stato bloccato nei pressi della sua abitazione e trovato in possesso, nascosto negli indumenti intimi, di un involucro contenente un grammo di cocaina. La perquisizione eseguita nella sua abitazione ha permesso di sequestrare altra cocaina per un peso complessivo di circa 60 grammi, oltre ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.635 euro.

Il secondo arrestato è un tunisino di 38 anni, presente in forma irregolare sul territorio nazionale, già arrestato nel novembre 2023 per fatti di droga. L'uomo si è accorto della presenza degli agenti, in via Torino per dei controlli, ed ha tentato la fuga, venendo, però, bloccato. Ha cercato di divincolarsi, gettando allo stesso tempo alcuni involucri, poi recuperati e risultati contenere dosi di cocaina per un totale di circa 5 grammi. Oltre che per la detenzione di droga, il 38enne è stato arrestato anche con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.