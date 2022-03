Lub, 250 mila euro per accogliere studenti e docenti ucraini

BOLZANO. Ulrike Tappeiner è stata confermata alla presidenza della Lub. Il nuovo Consiglio dell'Università della Libera Università di Bolzano si è riunito oggi, 25 marzo, per la prima volta in presenza, eleggendo vicepresidente Antonio Lampis. E' stato infine previsto un pacchetto di aiuti finanziari di 250.000 euro per l'accoglienza di studenti e professori dell'Ucraina.

"Nel 25° anno della nostra esistenza, la nostra università è cresciuta fino ad arrivare a 32 corsi di laurea, abbiamo fondato vari centri di competenza e oggi abbiamo approvato la nascita di un Centro di Competenza sulla Sostenibilità, con il Premio Nobel Robert Engle nel comitato consultivo. Abbiamo istituito nuovi corsi di studio attenti alle esigenze del territorio, negli ultimi tempi abbiamo creato tre cattedre sponsorizzate e possiamo vantare un corpo accademico con un profilo fortemente orientato alla ricerca", riassume la presidente Tappeiner.

Per il nuovo vicepresidente Antonio Lampis "l'obiettivo è rendere più visibile questa università nel territorio. È importante che anche i professori universitari partecipino alla vita culturale della associazione e delle istituzioni. Sicuramente un obiettivo altrettanto importante è che i docenti, i ricercatori e anche gli ex-studenti restino a vivere in Alto Adige, a lavorare per le nostre aziende e mi impegnerò in questo senso", ha sottolineato Lampis.

Il Consiglio dell'Università della Libera Università di Bolzano è composto da otto membri e, da statuto, resta in carica per un periodo di quattro anni. Ne fanno parte il rettore, quattro membri nominati dalla Provincia Autonoma di Bolzano appartenenti ai settori della scienza, della cultura, della tecnica, dell'economia, della sanità e dei servizi sociali o della vita pubblica, di cui almeno uno appartenente al gruppo linguistico tedesco, uno a quello italiano e uno a quello ladino; è presente inoltre un membro nominato dal Senato accademico, un rappresentante degli studenti e il direttore generale dell'Università, come membro con voto consultivo. Accanto alla professoressa Ulrike Tappeiner ne fanno parte il rettore prof. Paolo Lugli, il prof. Alexander Steinkasserer, l'imprenditore Harald Oberrauch, Antonio Lampis, André Comploi, Günther Mathà e Clarice Cloutier che rappresenta gli studenti nel Consiglio dell'Università.