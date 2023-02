Lub, aperte le iscrizioni per lo Studium Generale: anche per chi non ha la maturità

BOLZANO. Il secondo ciclo di lezioni dello Studium Generale della Libera Università di Bolzano, il corso di studi interdisciplinare aperto a tutti, inizierà a marzo. Dalle scienze sociali all'economia, dal design, alle lingue fino alle scienze naturali, il ventaglio molto ampio di discipline disponibili - insegnate in italiano, tedesco o inglese - permette agli iscritti di costruire il proprio personale percorso di studi.

Dal 2 al 13 febbraio sono aperte le iscrizioni (online) al secondo semestre. Le lezioni si svolgeranno ancora una volta prevalentemente nel campus di Bolzano ma sono previsti corsi anche a Bressanone, Brunico e Merano. Lo Studium Generale prevede l'acquisizione di 30 crediti per un periodo massimo di 3 anni. Chi è in possesso di un diploma di maturità, per ogni esame superato dello Studium Generale, acquisirà dei crediti formativi universitari che possono essere riconosciuti per l’iscrizione a un corso di laurea. Ci si può comunque iscrivere anche in mancanza del diploma di maturità e sostenere i relativi esami ma senza la possibilità di acquisire crediti formativi.

I corsi spaziano dalle lingue, la cultura, le scienze sociali e il diritto alla tecnologia e all'economia, da argomenti come la genitorialità alla creatività, la comunicazione e la sostenibilità: si va da "Meteorologia e climatologia" a "Storia femminile nel digital design" o "Benessere in famiglia. Educare al consumo e alle emozioni".

Il semestre, che partirà a marzo e si concluderà a giugno, prevede sei "stream" (ambiti): "Tecnologia e business", "Creatività e cultura", "Genitorialità, genitori e famiglia", "Scienze sociali e diritto", "Lingue e comunicazione", "Sostenibilità".