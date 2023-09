Mammografia, tempi infiniti: «Servono test dai 40 ai 75 anni» 

BOLZANO. Mammografia non urgente al San Maurizio. I tempi sono infiniti. Lo ammette la stessa Asl. «Al momento all’ospedale di Bolzano le prenotazioni programmabili sono chiuse. Ma ci sono posti liberi, a brevissimo, nelle strutture convenzionate. Il 5 settembre al “Dolomites Medical Center” di via Galilei, nei giorni immediatamente a seguire anche alla “Bonvicini” ed alla “City Klinik”. All’ospedale di Merano posti liberi dal 12 ed a Bressanone dal 20 settembre mentre per Brunico si va ad aprile 2024. Bolzano al momento non ha niente».

Giulio Donazzan, medico pneumologo, presidente della Lilt, la Lega per la lotta contro i tumori (ieri impegnata nella “camminata solidale” partita da Parco Petrarca ed arrivata al Parco semirurali), dice che «l’Alto Adige si dovrebbe dotare di un centro di senologia analogo a quello aperto da alcuni anni in Trentino». Dove esiste un’unità clinica operativa che garantisce la diagnosi, a vari livelli, alle donne di tutta la provincia. Invece l’Alto Adige ha mammografi in sette ospedali e non riesce a soddisfare le richieste, anche perché mancano radiologi. Donazzan ripete anche che per tenere sotto controllo la popolazione va ampliata la fascia d’età degli screening: «Non basta dai 50 ai 69 anni, occorre passare dai 40 ai 75».

Questione su cui batte anche Erika Laner dell’associazione Mamazone (per le donne operate al seno): «Oggi la diagnosi di tumore non equivale più ad una sentenza di morte, anche se il numero di nuovi casi è in continuo aumento in tutto il mondo. In Italia ogni anno si ammalano di tumore al seno 53.000 donne, in Alto Adige circa 400».

Per ridurre la mortalità è fondamentale la diagnosi precoce conforme a precisi standard qualitativi. «Per questo in vista del prossimo ottobre mese della prevenzione del tumore al seno - continua Laner - lanciamo con forza la richiesta di un programma di screening in centri senologici certificati, già a partire dai 40 anni perché sono in aumento le donne giovani che si vedono confrontate con questa patologia. Per questo chiediamo di ampliare la fascia per lo screening. Al momento come già detto è di 50-69 anni ma in alcune regioni d’Italia, penso per esempio al Veneto, è stata estesa a 40-75 anni».

Le donne a rischio.

E c’è un’altra questione che sta a cuore alle associazioni.

«Ci battiamo con forza - continua Laner - perché le "donne a rischio" - quelle che vanno tenute sotto controllo perché hanno qualche anomalia per esempio tumore benigno, noduli, microcalcificazioni ecc. - vengano tenute sotto stretto controllo. Non sono assolutamente accettabili tempi d'attesa di oltre un anno. Queste pazienti devono avere garantito un trattamento prioritario e a loro deve essere data la possibilità di prenotare ad ogni visita già la visita successiva».

Questione che, per esempio, non viene rispettata all’ospedale di Bolzano. Una paziente con un nodulo benigno da controllare con mammografia ogni anno - come consigliato dallo specialista - ha effettuato l’ultimo esame pochi giorni fa al San Maurizio, ed è andato tutto bene. «Avevo in mano l’impegnativa per prenotarlo l’anno prossimo e sono andata subito allo sportello. Mi è stato risposto che a Bolzano le prenotazioni erano chiuse e la prima disponibilità era ad aprile 2025. Ho spiegato che devo ripetere il controllo ogni 12 mesi e sono riuscita a trovare a settembre 2024 ma a Bressanone. A Bolzano erano chiuse anche le prenotazioni nelle strutture convenzionate». Per Laner non è possibile un tale ritardo, l’ospedale deve garantire controlli annuali alle “donne a rischio”. L’esame andrebbe fissato, di anno in anno, dalla stessa Radiologia. In automatico. Sulla questione interviene anche Donazzan: «Se lo specialista dice che la mammografia va rifatta con cadenza annuale, deve poterla garantire. Se anche l’Alto Adige avesse un centro unico forse riuscirebbe a riprogrammare gli appuntamenti con maggior efficacia». «Uno dei problemi che incide sulle liste d'attesa - chiude Laner - è anche che le donne invitate allo screening non aderiscono e non disdicono l'appuntamento togliendo cosi alle altre donne la possibilità di fare la mammografia perché non c'è posto». .