Mappatura del dna dei cani, è tutto bloccato: «Mancano i veterinari»

BOLZANO. «Che fine ha fatto la mappatura del dna? Noi abbiamo pagato dai 70 ai 100 euro. Ma non se ne è saputo più nulla. Non è corretto. Non si fa così». I proprietari dei cani protestano e chiedono lumi. Al momento su più di 45 mila quattrozampe, sono in regola poco più 13 mila.

Dal Servizio veterinario provinciale ricordano che l'applicazione delle sanzioni è slittata al 2026. Franz Hintner, presidente dell'Ordine dei veterinari, conosce bene la questione: «La normativa è in vigore ma le sanzioni scatteranno nel 2026. Nel servizio pubblico manca personale per eseguire il test e mancano ambulatori». La norma introdotta nel 2020 presenta svariati punti deboli: il fatto che non tutti i cani siano registrati all'anagrafe canina (anche se è obbligatorio) o che molti turisti portino i loro amici a quattro zampe in vacanza (senza essere soggetti all'obbligo di mappatura).

Chi farà i controlli che spettano ai Comuni, con che personale?

La legge è di cinque anni fa

La legge compie cinque anni ed è ferma al palo. Stabilisce che i proprietari di cani residenti in Alto Adige debbano sottoporre i loro animali a profilazione genetica e questo perché, soprattutto nelle città, sono aumentati i problemi legati alle feci lasciate in strada. Dopo un periodo di transizione, prolungato di un anno a causa della pandemia, dal 2024 avrebbe dovuto essere possibile identificare gli escrementi dei cani e i proprietari dei cani randagi. Siamo nel 2025 e tutto tace. Stabiliti sempre nel 2020 anche i costi per la creazione del profilo - a carico dei proprietari - che ammontano a 65 euro per il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale. I veterinari privati, invece, stabiliscono le proprie tariffe.

L'Ordine: «C'è incertezza»

«Effettivamente c'è incertezza». Franz Hintner, presidente dell'Ordine dei veterinari, dice che la normativa è in vigore ma l'applicazione delle sanzioni per chi non raccoglie le feci è slittata al 2026. «Succede perché mancano veterinari per l'esecuzione del test nelle strutture pubbliche. E mancano gli ambulatori. C'è solo la Sill che effettua il servizio e non si può costringere chi abita in periferia a raggiungere Bolzano. Come non si può costringere il singolo cittadino a rivolgersi agli ambulatori veterinari privati perché non esiste alternativa».

E pagare una tariffa più alta.

Il Servizio conferma la carenza di personale e di ambulatori dedicati. Si fatica a trovare veterinari anche perché è richiesto il patentino, come del resto per i medici.

Fattor: «Progetto nato morto: i soldi vanno restituiti»

L'assessore Stefano Fattor - guarda il suo Bijou - e dice che da più di un anno non si ha più traccia del progetto costato tra i 70 ai 120 euro ad ogni proprietario. «Un mesetto fa mi sono espresso sull'Alto Adige e sui social sul progetto provinciale di mappatura. Mi sono arrivate decine di chiamate e messaggi privati di persone molto arrabbiate». Tra i più interessanti ne segnalo due. «Quello di un "insider", cioè un dipendente dell'amministrazione provinciale che mi ha confermato che il progetto è fermo (per non dire già morto) per mancanza di personale in grado di gestirlo. L'altro è una proposta; poiché si è trattato di fatto di una tassa di scopo, pagata ma senza corrispettivo del servizio, la Provincia potrebbe restituire quanto incassato sotto forma di voucher da 50 euro finalizzato alla vaccinazione dei cani per l'anno in corso. Faccio mia la proposta e volentieri la rilancio».