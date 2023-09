Maxi rissa, addetto alla security ferito al torace con un cacciavite 

BOLZANO. Ha provato in tutti i modi a placare una rissa fuori da un noto locale in zona Fiera, ma è stato lui ad avere la peggio. Un dipendente della Sts Security, nota agenzia altoatesina, è stato colpito con un cacciavite all’altezza del torace nella notte tra sabato e domenica scorsa ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale. Per fortuna i colpi sferrati non hanno raggiunto le zone vitali e la vittima dell’aggressione è stata dimessa poche ore dopo.

L’episodio si è verificato poco dopo le 3 di notte in via Buozzi, nei pressi del Soul Kitchen, una zona altamente frequentata dai giovani nel weekend. Solo pochi giorni fa un ventitreenne algerino è stato accoltellato in via Di Vittorio, ma anch’egli è fuori pericolo di vita. A pochi passi dalla fermata del Flixbus si vive da tempo una situazione di degrado e povertà. Lì, lo scorso dicembre, morì di freddo il diciannovenne Mostafa.

La rissa

Secondo le prime ricostruzioni, il tutto sarebbe nato da una rissa tra una quindicina di ragazzi stranieri, evidentemente alterati dall’alcool e muniti di oggetti contundenti, come per esempio delle bottiglie infrante. La situazione è presto degenerata e due collaboratori della Sts Security sono intervenuti per calmare le acque: «Il confronto prima è stato solo verbale, poi si è passati allo scontro fisico», conferma Marco Buraschi, titolare dell’azienda di sicurezza che opera in varie zone del nord Italia, «Ad un certo punto un soggetto ha tirato fuori un cacciavite e nella confusione generale ha colpito il nostro operatore. Un colpo al torace e uno dietro la schiena: per terra era pieno di sangue. A quel punto la rissa si è placata e sono stati attivati i soccorsi». In pochi minuti si è recata sul posto l’autoambulanza, assieme al medico d’urgenza: il ricovero all’ospedale di Bolzano è durato poche ore e l’addetto alla security è già tornato al lavoro.

Il colpo pare che non fosse indirizzato a lui, ma a un altro ragazzo straniero. In ogni caso è prontamente scattata la denuncia. «In dieci anni che operiamo nei locali e nelle discoteche questo è sicuramente l’episodio più spiacevole che ci sia mai capitato. Siamo sempre riusciti a calmare la situazione senza ricorrere alla violenza. È un caso isolato che non vogliamo si ripeta», conclude Buraschi. AL.BO